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Ünlü oyuncudan futbolcu Ramin Rezaeian'a şok suçlama: "Benden cinsel videolar istedi"

Euphoria dizisinin yıldızı Jewell Farshad, İran Milli Takımı'nın "altın çocuğu" olarak anılan futbolcu Ramin Rezaeian hakkında gündem yaratacak iddialarda bulundu. Ünlü oyuncu, Rezaeian'ın kendisine açık cinsel videolar istediğini ve başka kadınların da katılacağı bir buluşma için baskı yaptığını öne sürdü.

Ünlü oyuncudan futbolcu Ramin Rezaeian'a şok suçlama: "Benden cinsel videolar istedi"

Euphoria dizisinin üçüncü sezonunda rol alan oyuncu Jewell Farshad, İran Milli Takımı futbolcusu Ramin Rezaeian hakkında dikkat çeken iddialarda bulundu. Oyuncu, Rezaeian'ın kendisine Instagram üzerinden açık cinsel içerikli videolar göndermesi için baskı yaptığını ve başka kadınların da katılacağı bir geziye davet ettiğini öne sürdü.

Los Angeles'ta yaşayan oyuncu ve eski Miss California güzeli Farshad, yaşadıklarını Daily Mail'e anlattı.

Jewell Farshad, Ramin Rezaeian'dan ilk mesajı haziran ayının sonunda, İran Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda mücadele ettiği dönemde aldığını söyledi.

Ünlü oyuncudan futbolcu Ramin Rezaeian a şok suçlama: "Benden cinsel videolar istedi" 1

Bir milyondan fazla Instagram takipçisi bulunan ve birçok ünlü isimden mesaj almaya alışık olduğunu belirten oyuncu, ilk etapta bu yazışmaları sıradan bulduğunu ifade etti.

Oyuncunun iddiasına göre konuşmalar kısa süre sonra flörtleşmeye dönüştü.

Ünlü oyuncudan futbolcu Ramin Rezaeian a şok suçlama: "Benden cinsel videolar istedi" 2

Farshad, Rezaeian'ın kendisine "Nerede yaşıyorsun? Çok seksisin" şeklinde mesaj gönderdiğini belirterek, bunu ilk başta yalnızca bir iltifat olarak değerlendirdiğini söyledi.

GEZİYE DAVET ETTİ

Oyuncu, daha sonra mesajların rahatsız edici bir hal aldığını öne sürdü.

Ünlü oyuncudan futbolcu Ramin Rezaeian a şok suçlama: "Benden cinsel videolar istedi" 3

İddiasına göre Ramin Rezaeian, kendisinden açık cinsel içerikli videolar göndermesini istedi ve birlikte seyahate çıkmaları için ısrar etti. Farshad, futbolcunun bu geziye başka kadınları da getirmesini talep ettiğini öne sürdü.

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