Manifest dağıldı mı? Sahnede hüngür hüngür ağladılar

Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, "müstehcenlik" suçlamasıyla geçtiğimiz günlerde tutuklandı. Tutuklama sonrası "Manifest dağıldı mı?" sorusu araştırılımaya başlandı.

MANİFEST DAĞILIYOR MU?

Savcılığın sevk yazısında Tolga Akış’ın çeşitli tarihlerde grubun konserlerini organize ettiği ve Manifest'in faaliyetlerinden sorumlu olduğu belirtildi, grubun faaliyetleriyle ilgili yapılan bazı paylaşımların geniş kitlelere ulaştığı ve çocukların herhangi bir filtreleme mekanizması olmaksızın bu içeriklere erişebildiği anlatıldı.

Tolga Akış'ın tutuklanmasının ardından Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Sude Oktay'dan oluşan grup konser verdi.

3 gün süren konserin son gününde Manifest kızları sahnede gözyaşlarını tutamadı. "Türkiye sizinle gurur duyuyor" sloganı atılan Manifest üyelerinin konserlerine son verileceği iddia edilirken iddialara dair resmi bir açıklama henüz gelmedi.