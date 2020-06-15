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Bülent Ersoy, Kuaförüm Sensin ile ekranlara döndü! Yarışmada Bülent Ersoy için özel taht!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2020 22:50 | Son Güncelleme

Diva Bülent Ersoy, uzun bir aradan sonra Kuaförüm Sensin ile ekranlara döndü. Aylık 3 milyon TL'ye imza atan Bülent Ersoy, Işıl Reçber Seçkin Süngüç ile birlikte jüride yer almaya başladı. Diğer jüri üyelerinin aksine özel bir tahtta oturan Bülent Ersoy, Kuaförüm Sensin'deki tarzıyla da göz kamaştırdı.

Bülent Ersoy, Kuaförüm Sensin ile ekranlara döndü! Yarışmada Bülent Ersoy için özel taht!

Show TV'de yayınlanan ve Gözde Kansu'nun sunduğu Kuaförüm Sensin'de jüri değişikliği yaşandı. Bülent Ersoy, Kuaförüm Sensin jüri koltuğunda ekranlara geri döndü. Uzun bir aradan sonra ekranlarda olan Diva, ilk kez bir öğle kuşağı programında sevenleriyle buluştu. Bülent Ersoy'la birlikte programın diğer yeni jürileri ise Işıl Reçber ile ünlülerin kuaförü olarak bilinen Seçkin Süngüç oldu.

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Çalışmalarıyla Diva Bülent Ersoy’un karşısına çıkmak tüm yarışmacıları heyecanlandırdı. Ersoy yarışmadaki saç stili ve şık kostümüyle de göz kamaştırdı.

Kuaförüm Sensin (2)
Yeni jüri üyeli Kuaförüm Sensin yarışmasının ilk gününe Bülent Ersoy'un tahtı andıran koltuğu damga vurdu.

Kuaförüm Sensin (1)

Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç için normal koltuklar kullanılırken Bülent Ersoy'a özel bir makam hazırlandı.

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Şarkıcı Bülent Ersoy programda hem makyaj hem moda hem de saç eleştirileri yaptı.

Kuaförüm Sensin (3)


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