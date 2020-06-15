Bülent Ersoy, Kuaförüm Sensin ile ekranlara döndü! Yarışmada Bülent Ersoy için özel taht!

Show TV'de yayınlanan ve Gözde Kansu'nun sunduğu Kuaförüm Sensin'de jüri değişikliği yaşandı. Bülent Ersoy, Kuaförüm Sensin jüri koltuğunda ekranlara geri döndü. Uzun bir aradan sonra ekranlarda olan Diva, ilk kez bir öğle kuşağı programında sevenleriyle buluştu. Bülent Ersoy'la birlikte programın diğer yeni jürileri ise Işıl Reçber ile ünlülerin kuaförü olarak bilinen Seçkin Süngüç oldu.

Çalışmalarıyla Diva Bülent Ersoy’un karşısına çıkmak tüm yarışmacıları heyecanlandırdı. Ersoy yarışmadaki saç stili ve şık kostümüyle de göz kamaştırdı.



Yeni jüri üyeli Kuaförüm Sensin yarışmasının ilk gününe Bülent Ersoy'un tahtı andıran koltuğu damga vurdu.

Işıl Reçber ve Seçkin Süngüç için normal koltuklar kullanılırken Bülent Ersoy'a özel bir makam hazırlandı.

Şarkıcı Bülent Ersoy programda hem makyaj hem moda hem de saç eleştirileri yaptı.



