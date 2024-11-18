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  4. Bülent Ersoy sahnedeki tabureyi fırlattı! Seyirciler o anlarda şaşkınlık yaşadı! Kimse nedenini anlayamadı...

Bülent Ersoy sahnedeki tabureyi fırlattı! Seyirciler o anlarda şaşkınlık yaşadı! Kimse nedenini anlayamadı...

18.11.2024 15:42
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Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
18.11.2024 15:42
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'Diva' lakaplı sanatçısı Bülent Ersoy, Mersin'de sevenleriyle buluştu. Yeşil elbisesiyle giriş yapan Ersoy, önüne çıkan tabureyi seyircilere doğru fırlattı. Kimse nedenini anlayamadı. Seyirciler o anlarda şaşkınlık yaşadı.

Türk Sanat Müziği'nin 'Diva' lakaplı sanatçısı Bülent Ersoy, yaptığı açıklamalar ve şaşırtan hareketleriyle sık sık gündeme geliyor. "Dünya Güzellerim Tatilde" programında da sinirli halleriyle dikkat çeken Ersoy, Mersin'deki konseri sırasında yaptığı kokrutan hareketle gündeme geldi.

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SANDALYEYİ FIRLATTI!

Geçtiğimiz akşam Mersin'de sahne alan Bülent Ersoy, yeşil elbisesiyle görkemli bir şekilde sahneye çıktı. Seyirciyle buluşan Diva, önüne gelen tabureye sinirlendi ve seyircilerin tarafına doğru fırlattı.

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Ersoy'u izlemeye gelen sevenleri ise o anlarda şaşkınlık yaşadı. İstediği koltuk koyulmadığı için Ersoy'un böyle bir tepki verdiği iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy
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