Bülent Ersoy sahnedeki tabureyi fırlattı! Seyirciler o anlarda şaşkınlık yaşadı! Kimse nedenini anlayamadı...

Türk Sanat Müziği'nin 'Diva' lakaplı sanatçısı Bülent Ersoy, yaptığı açıklamalar ve şaşırtan hareketleriyle sık sık gündeme geliyor. "Dünya Güzellerim Tatilde" programında da sinirli halleriyle dikkat çeken Ersoy, Mersin'deki konseri sırasında yaptığı kokrutan hareketle gündeme geldi.

SANDALYEYİ FIRLATTI!

Geçtiğimiz akşam Mersin'de sahne alan Bülent Ersoy, yeşil elbisesiyle görkemli bir şekilde sahneye çıktı. Seyirciyle buluşan Diva, önüne gelen tabureye sinirlendi ve seyircilerin tarafına doğru fırlattı.

Ersoy'u izlemeye gelen sevenleri ise o anlarda şaşkınlık yaşadı. İstediği koltuk koyulmadığı için Ersoy'un böyle bir tepki verdiği iddia edildi.