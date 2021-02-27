MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bülent Ersoy servet ödeyerek 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı palto satın aldı

Bülent Ersoy servet ödeyerek 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı palto satın aldı

27.02.2021 14:02 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Bülent Ersoy servet ödeyerek 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı palto satın aldı

Daha önce de defalarca kez kürk giydiği için tepki çeken Bülent Ersoy, bu sevgisinden vazgeçmiyor. Ersoy, bu sefer de tam 55 tilkinin kürkünün kullanıldığı özel üretim palto için 450 bin TL ödedi.

Geçtiğimiz aylarda üzerinde tilki kafalarının bulunduğu bir kürk satın aldığı için günlerce eleştirilen Bülent Ersoy, bu sefer de yeni kürküyle gündeme geldi.

bulent-ersoy-450-bin-tl-odeyerek-55-tilkinin-13956802_9673_m

55 TİLKİNİN KÜRKÜ KULLANILDI

Gelen eleştirilere rağmen kürk sevgisinden vazgeçmeyen Diva lakaplı Bülent Ersoy, bu sefer de özel tasarım bir kürk yaptırdı. 2. Sayfa'nın Instagram hesabında yer alan habere göre, Ersoy, 4 ay önce sipariş ettiği 'rönar arjante' cins gümüş tilki kürküyle mağazada pozlar verdi. Usta sanatçının yeni kürkü için 55 tilkinin kürkü kullanıldı.

Özel tasarım olan paltonun fiyatı ise tamı tamına 450 bin TL.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERLady Gaga'ya güzel haberLady Gaga'ya güzel haber
Haluk Bilginer'den dev proje! O diziye transfer olduHaluk Bilginer'den dev proje! O diziye transfer oldu
Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!Herkes onu yarışmadan hatırlıyor!
Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Hayvanat bahçesi gibi kadın maşallah

En Çok Okunan Haberler

Doğu Perinçek'in sözleri gündem oldu! MHP'den yanıt

Doğu Perinçek'in sözleri gündem oldu! MHP'den yanıt

Mide bulandıran olay! 4 kadına kabusu yaşattı

Mide bulandıran olay! 4 kadına kabusu yaşattı

Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor

Hakan Taşıyan için acil çağrı! Sağlık durumu kötüye gidiyor

Meteoroloji'den 8 il için turuncu uyarı!

Meteoroloji'den 8 il için turuncu uyarı!

'Güzel ekmek pişirmiyorsun' diyerek kardeşini öldürdü! Limon bahçesinde yakalandı

'Güzel ekmek pişirmiyorsun' diyerek kardeşini öldürdü! Limon bahçesinde yakalandı

Uzman isim 2021-2022 dolar tahminini yükseltti!

Uzman isim 2021-2022 dolar tahminini yükseltti!

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

Masumiyet'in Hande'si oldu! Cesur pozlarıyla gündemde

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Beni Affet dizisi yıldızının inanılmaz değişimi! Çok seksi...

Beni Affet dizisi yıldızının inanılmaz değişimi! Çok seksi...

Şevket Çoruh itirafı! 'Faturalarımı ödüyordu'

Şevket Çoruh itirafı! 'Faturalarımı ödüyordu'

Kerimcan Durmaz'a özel defile! 500 bin TL yatırdı

Kerimcan Durmaz'a özel defile! 500 bin TL yatırdı

Diğer Haberler

Kırmızı Oda dizisinde gerdek gecesi sahnesi olay oldu: Namus böyle bir şey değil

Herkes bu sahneye kitlendi! 'Namus böyle...'

Love Island'ın güzeli Georgia Steel iç çamaşırlı paylaşımıyla nabızları yükseltti

İç çamaşırlı paylaşımıyla nabızları yükseltti

Haluk Bilginer Netflix'in Sıcak Kafa dizisine transfer oldu!

Haluk Bilginer'den dev proje! O diziye transfer oldu

'Ben Fero' oyunculuğa yeşil ışık yaktı

'Ben Fero' oyunculuğa yeşil ışık yaktı

İbo Show'da yeni imajıyla eleştirilen İbrahim Tatlıses özüne döndü

Çok eleştirilmişti! Özüne döndü

MasterChef Tuğçe'nin estetikli hali inanılmaz! Bambaşka biri oldu

Estetikli hali inanılmaz! Bambaşka biri oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.