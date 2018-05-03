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Bülent Ersoy: 'Tarkan Bey benim dostumdur'

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.05.2018 14:48 | Son Güncelleme

Bülent Ersoy, “Ümit Hırsızı” adlı şarkısında düet yaptığı Tarkan’la ters düştüğü iddialarını yalanladı. Ünlü sanatçı, “Tarkan Bey benim çok kadim bir dostumdur. Böyle şeylerin aslı astarı yok, külliyen yalandır” dedi.

Bülent Ersoy: 'Tarkan Bey benim dostumdur'

Bülent Ersoy, yakın arkadaşı Nur Yerlitaş ile önceki akşam Arnavutköy’deki Eftelya adlı mekanda bir araya geldi. Mekan çıkışı soruları yanıtlayan Ersoy, “Ümit Hırsızı” adlı şarkıda düet yaptığı Tarkan’la arasının açık olduğu iddialarını bir kez daha yalanladı. Ersoy, düeti beğenmediği ve bir kez daha stüdyoya girme isteği Tarkan tarafından reddedildiği haberleri için “Bu haberleri çıkaran benimle çalışmak isteyen bir yapımcı, bu iş olmasın ve ben orayla çalışayım derdine düşmüş.

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Tarkan Bey benim çok kadim bir dostumdur, şarkı olsun ya da olmasın. Böyle şeylerin aslı astarı yok, külliyen yalandır” dedi.

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13 bin liraya çanta aldı
Bülent Ersoy, önceki gün de Zorlu AVM’de görüntülendi. Alışveriş yapan Ersoy, bir mağazaya girerek çanta baktı. Siyah bir çanta beğenen sanatçı, 13 bin lira ödedi.

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Tarkan Bülent Ersoy

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