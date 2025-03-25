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O meşhur sloganı bulmuştu! Berkay Gezgin'in tutuklanmasına Gülben Ergen'den tepki

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından İstanbul Saraçhane'deki eylemlere katılan 'Her şey çok güzel olarak' sloganının mimarı 22 yaşındaki Berkay Gezgin tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen bu karara tepki gösterdi.

O meşhur sloganı bulmuştu! Berkay Gezgin'in tutuklanmasına Gülben Ergen'den tepki
Jale Uslu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye'nin birçok yerinde protestolar gerçekleştirildi. İstanbul'da Saraçhane'de toplanan vatandaşlar, İmamoğlu'nun serbest bırakılmasını istedi. Eylemler sırasında birçok genç gözaltına alındı. Onlardan biri de 'Her şey çok güzel olarak' sloganının mimarı 22 yaşındaki Berkay Gezgin oldu. Gezgin, “Cumhurbaşkanı'na hakaret” ve “polise mukavemet” gerekçesiyle çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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HUKUK OLAYLARINI SIRALADI, TEPKİ GÖSTERDİ!

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen de Berkay Gezgin'in tutuklanmasına sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

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Ergen, Erdoğan Esmer ve Rojin Kabaiş'i hatırlatarak hukuk olaylarını sıraladı. Ünlü isim, "22 yaşındaki” genç Berkay Gezgin 60 saatlik gözaltında tutulup, adliyeye sevk edilmesinin sebebini öğrendik mi? Ne yapmış? Öz kızını yıllarca istismar ve tecavüz eden, jandarma tarafından “suç üstü yakalanan” baba Erdoğan Esmer'in serbest olmasının da sebebini bilmiyoruz. Ama suçunu biliyoruz. Neden serbest?

Üniversite öğrencisi Rojin’in ölüm sebebini ve öldürenleri 6 aydır öğrenemeyen babası intihar etmediğini biliyor ama suçluları bilmiyoruz." dedi.

MUSTAFA SANDAL: "UNUTMAYACAĞIZ"

Mustafa Sandal ise “Her şey çok güzel olacak” sözünün mimarı Berkay Gezgin 22 yaşında, pırıl pırıl bir genç... Tutuklandı! Son cümlesi “Lütfen beni unutturmayın!” olmuş. Unutmayacağız, unutturmayacağız güzel kardeşim! Geleceğe dair umut vaadeden bir cümle kurmak yerine; 'Her şey zaten güllük gülistanlık' deseydi tutuklanmazdı belki de..." sözleriyle tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen
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