Bir Gece Masalı'nda flaş ayrılık! Ünlü oyuncu diziye veda etti! Haberi sosyal medyadan duyurdu...

Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz'in başrolü paylaştığı Bir Gece Masalı, yeni sezonun en iddialı dizilerinden bir tanesi. Komiser Mahir ile Yörük kızı Canfeza’nın hikâyesinin anlatıldığı dizi her hafta gündeme gelmeyi başarıyor.

ÜNLÜ OYUNCU AYRILIYOR!

Yeni isimlerin dahil olduğu ve hikayesiyle ekrana kilitleyen diziyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Dizide Sevde karakterine hayat veren başarılı oyuncu İrem Altuğ, sosyal medya hesabından projeden ayrıldığını duyurdu.

İrem Altuğ, "26 bölüm yer aldığım Bir Gece Masalı'ndaki yolculuğumu tamamladım. Bu süreçte birlikte çalıştığım tüm meslektaşlarıma teşekkür ederim" sözleriyle veda etti.