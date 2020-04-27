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Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2020 23:38 | Son Güncelleme

Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti.

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti

Diva Bülent Ersoy, yakın arkadaşı Nur Yerlitaş'ın vefatından sonra bir de anne acısıyla sarsıldı. Ersoy'un annesi Necla Poyraz, İstanbul'daki evinde vefat etti. Acı haberi Bülent Ersoy'un basın danışmanı Arzu Acay duyurdu.

Arzu Acay, paylaşımında "Necla hanım teyzeyi kaybettik. Bülent Ersoy annesini kaybettii Acımız çok büyük. Diva’m içim iki kere yandı" ifadelerini kullandı. Acay'ın açıklamasında Poyraz'ın neden vefat ettiğine ilişkin bir bilgiye yer vermedi.

SAFİYE SOYMAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bülent Ersoy'un sanatçı arkadaşı Safiye Soyman Instagram'dan paylaştığı mesajda "Sevgili Divam'ın annesi Necla Hanım vefat etmiştir başı sağ olsun, mekanı cennet olsun. Gerçekten çok iyi bir evlattı. Annesine ve babasına düşkünlüğüyle bilinir. Başın sağ olsun. Bugün iki acıyı birden yaşadın, Allah sabır versin. Nurlar içinde uyusun, çok mübarek güzel bir günde iki sevdiğim insanı kaybettim. Allah sabır versin Diva'm. Allah sizlere ömür versin, sevdiklerinize..." ifadelerini kullandı.

NECLA POYRAZ KİMDİR?

Necla Poyraz, Bülent Ersoy'un annesidir. Eşi Fikret Erkoç’tur. Çiftin başka bir çocuğunun olmadığı bilinmektedir. Bülent Ersoy, küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başlamıştır.

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