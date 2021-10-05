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  4. Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti

Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti

05.10.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl annesinin ölümüyle sarsılan Bülent Ersoy, bu kez baba acısını yaşadı. Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan Fikret Erkoç'tan acı haber geldi.

Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç hayatını kaybetti

Bülent Ersoy'un babası Fikret Erkoç, eylül ayında evinde düşerek hastaneye kaldırılmıştı. Kalça kemiği kırılan ve bir süredir tedavi gören Erkoç'tan kötü haber geldi.

Fikret Erkoç bu sabah hayatını kaybetti.

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Tedavisi hastanede devam ederken Ersoy babası Fikret Erkoç'u bir an olsun yalnız bırakmıyordu.

GEÇTİĞİMİZ YIL DA ANNESİNİ KAYBETMİŞTİ

Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz da geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmişti. Ersoy, "Annem öldü, annesiz kaldım. Bir evlat kaç yaşında olursa olsun annesinin çocuğu. Anne bambaşka bir şey. Allah hepimize ömür versin, anacıklarımıza inşallah" demişti.

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Bülent Ersoy
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