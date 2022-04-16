Bülent Ersoy'un havyarlı, ıstakozlu iftar menüsü tepki çekti! "Bu kadar aç insan varken..."

Diva Bülent Ersoy, önceki akşam bir arkadaşıyla beraber iftara katıldı. Son dönemde 200 metre kumaş için ödediği yüksek ücretlerle gündeme gelen sanatçının iftar softası dikkat çekti.

MASADA YOK YOKTU

İki arkadaş, Anadolu Hisarı'nda yer alan bir balıkçıda iftar yapmayı tercih ederken, Ersoy'un arkadaşı, divayla birlikte çekildikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Yapılan paylaşıma ise çok sayıda tepki gelirken, eleştirel yorumlar da gecikmedi.

ISTAKOZ, HAVYAR VE DAHASI

Masada ıstakoz, kalamar, çok sayıda haşlanmış yumurta ve buna benzer birçok ürünün yer aldığı görüldü.

"BİR KASE ÇORBA BULAMAYANLAR VAR"

Kullanıcıların bazıları 'Yiyecek sıcak bir kase çorba bulamayanlar var' yorumunda bulunurken kimi takipçi ise 'İstediğini ye ama gözümüze sokma' ifadesini kullandı.

Kimi takipçilerin de 'Bunları yiyen 1 ay oruç tutabilir' 'Masa bakılırsa sahura kadar yediler herhalde' gibi tepki dolu yorumlarda bulunması dikkat çekti.

SARHOŞ OLDUKLARI GÖRÜLÜNCE YAYINDAN KALDIRILMIŞTI

Geçtiğimiz dönemde Bülent Ersoy ile beraber Mustafa Keser'in Star TV'de sunuculuklarını yaptıkları 'Benzemez Kimse Bize' programının yayın ömrü ise kısa olmuştu.

Programda Yıldız Tilbe'nin de yer aldığı bölümde Ersoy, Keser ve Tilbe'nin sarhoş oldukları düşünülmüş ve yaptıkları hareketlerle dikkat çekmişlerdi.

Bölümün yayınlanmasının ardından program yayından kaldırılmıştı. Mustafa Keser ise partneri Bülent Ersoy'u suçlamıştı. Ancak Bülent Ersoy, sarhoşluk iddialarını reddetmişti.



