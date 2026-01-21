Kızılcık Şerbeti'nde şaşırtan karar! Bir isim geri dönüyor

Show TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un, senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde geçtiğimiz aylarda yaprak dökümü yaşanmıştı.

Senaryosu değiştirilen ve reytingleri düşen 'Kızılcık Şerbeti'nin en popüler dört karakteri Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç projeden ayrılmıştı.

Kızılcık Şerbeti'ne geçtiğimiz hafta Fatih Gühan’ın hayat verdiği “İlhami” karakteri geri dönmüştü.

İlhami’nin ardından babası Ulvi’ye hayat veren usta oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan'ın da diziye geri döneceği öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Alkan’ın haftaya ekrana gelecek 123. bölümden itibaren ekipte yerini alacağı ortaya çıktı.