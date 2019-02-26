MAGAZİN

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.02.2019 10:17 | Son Güncelleme

Türk Sanat Müziği Sanatçısı Bülent Ersoy, hakkında yapılan kürk haberleri sonrasında Instagram hesabından uzun bir paylaşımda bulundu.

Bülent Ersoy'un kürk isyanı! 'Soğuktan geber, öl inşallah'

Bülent Ersoy, 2017’de hayvanseverlerin tepkisi üzerine 2.5 milyon TL’lik 8 kürkünü artık kullanmayacağını açıklamıştı. Ancak Ersoy bu sözünden kısa sürede dönmüş ve yeniden kürklerin giymeye başlamıştı. Usta isim geride bıraktığımız akşam yeni aldığı 150 bin TL’lik kürküyle poz verdi.

bulent-ersoy-ic

TEPKİ ÇEKTİ

İşte her şey ne olduysa Bülent Ersoy hakkında yapılan bu kürk haberinden sonra oldu. Özellikle hayvanseverlerin büyük tepkisini çeken Ersoy’a sosyal medyadan çok sayıda olumsuz tepki alınca Instagram hesabından açıklama yaptı.

“Aziz ve muhterem sayın takipçilerim;

Bugün, tüm magazin sitelerine başlık olan; kürk giyme haberlerime gelen kötü yorumları şaşkınlık ve de derin bir teessür içerisinde okudum. Sözde hayvansever, yaratılmış canlıyı sözde seven bazı yorumcular şahsım için yüce Allah'tan ölüm dileyip beddualar ve de hakaretamiz sözcüklerle bana yazılı saldırılarda bulunmuşlar.

"SOĞUKTAN GEBER, ÖL İNŞALLAH'

İşte bu noktada, beni düşünceye sevk eden çok önemli bir konu ortaya çıkıyor. O da; insan canını hiçe sayıp ‘soğuktan geber, öl inşallah’ diyebilecek duygu-durum bozukluğu yaşayan kişilere ne dereceye kadar saygı duyulabileceğidir! Hayvanlar için insana ölüm… Bu bir tenakuz ve akıl dışı düşünce bozukluğudur. Beni çeşitli yönlerimle eleştirebilir, öfke duyabilir, hatta ve hatta beni sevmeyebilirsiniz. Bunlar, sizlerin en tabii haklarınız; ama hayvan yaşasın diye bir insana ‘öl inşallah’ diyenler karşıma sevgi ve evrencilik ile gelmesin! Ayrıca, medeni insanlar görüşlerini küfür, kafir, beddua ve hakaret etmeksizin sunmayı da bilmelidirler.

'GERÇEK DEĞİL DİYEBİLİRDİM AMA...'

Bendeniz bu ilerleyen yaşıma kadar sevenlerime hep dürüst olup kendileriyle hep gerçekleri paylaştım, gerçekleri söyledim. İsteseydim çevredeki tüm kürk giyenler, hatta dizilerde görüntü veren artistler gibi ‘imite bu, gerçek değil’ diyebilirdim ama demedim, demem de. Kaldı ki, geçen sene kürk giyme spekülasyonlarına karşın sağlığım açısından yeniden kürk giymeye el mecbur olduğumu tüm kamuoyuna da bildirmiştim. İşte bu noktada yine dürüstlüğümden taviz vermedim, vermeyeceğim, verdiremeyeceksiniz! Bu konuyla ilgili şahsıma karşı hakarette bulunan yazı ve yorumların sahiplerinin tek tek tespit edilmesi için emr-ü irademde çalışan ekiplerimi görevlendirdim. Tüm hukuki haklarımı kullanarak bu kişiler hakkında yasal işlemler başlatacağımı da saygılarımla arz ederim efendim.”

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Aziz ve muhterem sayın takipçilerim; Bugün, tüm magazin sitelerine başlık olan; kürk giyme haberlerime gelen kötü yorumları şaşkınlık ve de derin bir teessür içerisinde okudum. Sözde hayvansever, yaratılmış canlıyı sözde seven bazı yorumcular şahsım için yüce Allah’tan ölüm dileyip beddualar ve de hakaretamiz sözcüklerle bana yazılı saldırılarda bulunmuşlar. İşte bu noktada, beni düşünceye sevk eden çok önemli bir konu ortaya çıkıyor. O da; insan canını hiçe sayıp ‘’soğuktan geber, öl inşallah’’ diyebilecek duygu-durum bozukluğu yaşayan kişilere ne dereceye kadar saygı duyulabileceğidir!!! Hayvanlar için insana ölüm… Bu bir tenakuz ve akıl dışı düşünce bozukluğudur. Beni çeşitli yönlerimle eleştirebilir, öfke duyabilir, hatta ve hatta beni sevmeyebilirsiniz. Bunlar, sizlerin en tabii haklarınız; ama hayvan yaşasın diye bir insana ‘’öl inşallah’’ diyenler karşıma sevgi ve evrencilik ile gelmesin!!! Ayrıca, medeni insanlar görüşlerini küfür, kafir, beddua ve hakaret etmeksizin sunmayı da bilmelidirler. Bendeniz bu ilerleyen yaşıma kadar sevenlerime hep dürüst olup kendileriyle hep gerçekleri paylaştım, gerçekleri söyledim. İsteseydim çevredeki tüm kürk giyenler, hatta dizilerde görüntü veren artistler gibi ‘’imite bu, gerçek değil’’ diyebilirdim ama demedim, demem de. Kaldı ki, geçen sene kürk giyme spekülasyonlarına karşın sağlığım açısından yeniden kürk giymeye el mecbur olduğumu tüm kamuoyuna da bildirmiştim. İşte bu noktada yine dürüstlüğümden taviz vermedim, vermeyeceğim, verdiremeyeceksiniz!!! Bu konuyla ilgili şahsıma karşı hakarette bulunan yazı ve yorumların sahiplerinin tek tek tespit edilmesi için emr-ü irademde çalışan ekiplerimi görevlendirdim. Tüm hukuki haklarımı kullanarak bu kişiler hakkında yasal işlemler başlatacağımı da saygılarımla arz ederim efendim....

Bülent Ersoy (@bulentersoy.com.tr)'in paylaştığı bir gönderi ()


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Anahtar Kelimeler:
Bülent Ersoy kürk açıklama

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