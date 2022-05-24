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Bülent Ersoy’un mezarlıktaki anları gündem oldu! "Ben sığmam ki..."

24.05.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bülent Ersoy'un mezarlık kazılırken başında oturduğu anlar sosyal medyada gündem oldu. Ersoy mezar yerine bakarak "Çok dar değil mi? E ben ne olacağım?" deyince aldığı yanıt olay oldu. İşte Bülent Ersoy’un mezarlıktaki çok konuşulan diyaloğu...

Gerek giydiği kürklerle gerek sahnedeki hareketleri gerekse tarzıyla adından söz ettiren Diva Bülent Ersoy'un bir mezarlık anı sosyal medyada gündem oldu. Mezarlığın kazıldığı sırada mezar başında siyahlar içinde oturarak bekleyen Ersoy mezar yerini küçük buldu.

Bülent Ersoy’un "Çok dar değil mi?" sorusuna "Yok standart" yanıtını alması sonrası verdiği tepki olay oldu. Ersoy "E ben ne olacağım? Ben standarda sığmam ki?" dedi.

Ersoy'un yanında duran kişi ise "Sana daha büyük yapacağız" yanıtını verdi.

Sosyal medyada gündem olan bu diyalog defalarca kez paylaşıldı.

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Bülent Ersoy
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