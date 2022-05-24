Bülent Ersoy’un mezarlıktaki anları gündem oldu! "Ben sığmam ki..."

Gerek giydiği kürklerle gerek sahnedeki hareketleri gerekse tarzıyla adından söz ettiren Diva Bülent Ersoy'un bir mezarlık anı sosyal medyada gündem oldu. Mezarlığın kazıldığı sırada mezar başında siyahlar içinde oturarak bekleyen Ersoy mezar yerini küçük buldu.

Bülent Ersoy’un "Çok dar değil mi?" sorusuna "Yok standart" yanıtını alması sonrası verdiği tepki olay oldu. Ersoy "E ben ne olacağım? Ben standarda sığmam ki?" dedi.

Ersoy'un yanında duran kişi ise "Sana daha büyük yapacağız" yanıtını verdi.

Sosyal medyada gündem olan bu diyalog defalarca kez paylaşıldı.

