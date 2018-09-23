Bülent Korkmaz: Altı haftada 10 puan çok önemliydi'

Bülent Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, geçen hafta aldıkları mağlubiyetin ardından, özellikle iç sahadaki maçları kazanmaları gerektiğini belirterek, "Aldığımız üç puan önemliydi. Altı haftada 10 puan almak bizim için çok önemliydi." diye konuştu.

Karşılaşmaya iyi başlamalarına karşın gol yediklerini, ardından reaksiyon göstererek 2-1'lik skoru yakaladıklarını ifade eden Korkmaz, ilk yarı topun rakiplerinde olmasına karşın düşündükleri şekilde oynadıklarını belirtti.

Korkmaz, ikinci yarıda topu koruma konusunda sıkıntılar yaşayınca, takımının ister istemez geriye kaçtığını vurgulayarak, maçın sonlarına doğru da skoru korumak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Önemli olan üç puanı almayı başardıklarını anlatan Korkmaz, "Sezonun ikinci yarısı öncesi düşündüğümüz puanı yakalamamız lazım. Çünkü, ilk yarı ikinci yarıya göre daha zorlu bir fikstüre sahibiz. İkinci yarıdaki 9 maçımız içeride. Tabii ki geliştirmemiz gereken noktalar var. Çözmemiz gereken pozisyonlar var. Antrenmanlarda onların üzerinde duracağız. Zamanla daha iyi olacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.