SPOR

Bülent Korkmaz: Bu noktayı hiçbir zaman düşünmedik

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 09.12.2018 19:32 | Son Güncelleme

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Bursaspor’u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, “Sezon başındaki kötü süreçten sonra buralara gelmek oyuncularımın eseri. Bu noktayı hiçbir zaman düşünemezdik. Oyuncularımı kutluyorum" dedi.

Bülent Korkmaz: Bu noktayı hiçbir zaman düşünmedik

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Bursaspor'u 2-0 mağlup eden Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, ikinci yarıda takım savunmasında iyi oyunun kendilerini galibiyete taşıdığını söyledi.

Korkmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, alınan galibiyetten dolayı oyuncularını kutladı.

İkinci yarıdaki oyunun düşündükleri ve istedikleri şekilde geliştiğini anlatan Korkmaz, şöyle konuştu:

"Bursa gerçekten iyi, dinamik ve yakın teması iyi yapan bir takım. Bu takıma karşı oynamak zordu. Onlara karşı iyi direnip ilk yarıda skoru lehimize çevirdik. İkinci yarıda takım savunması anlamında iyi pozisyon almamız galibiyeti getirdi. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Sezon başındaki kötü süreçten buraya gelmek onların eseri. Ligdeki puan sıralamasında buralara gelmeyi hiçbir zaman düşünemezdik. Ben Antalyaspor'un başına geldikten sonra her maçtan sonra kazansak da kaybetsek de 'Bu bizim geçiş sürecimiz ve bu süreci atlamamız gerekiyor.' diyordum. Haftalar geçtikçe düşünceler de değişiyor. En az düşündüğümüz puanın üzerindeyiz şu anda."

SAMET AYBABA: GERİ DÜŞÜNCE SIKINTI YAŞIYORUZ

Samet Aybaba, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, galip gelen Antalyaspor'u kutladı.

Bu maçın kendileri açısından zorlu geçeceğini bilerek sahaya çıktıklarını anlatan Aybaba, Antalyaspor'un Türkiye'de sahada en iyi durmasını bilen takım olduğunu ifade etti.

"Çok iyi pozisyon alıyorlar. Böyle takımlara karşı geriye düşmememiz lazım." diyen Aybaba, şöyle konuştu:

"Oyuna iyi başladık. Bir şeyler yapmamız gerekiyordu. Basit hatalarla geriye düşünce kontrol rakibe geçti. İkinci yarıda bir dönüş gerçekleştirmeye çalıştık ama skor gelmeyince oyundan koptuk. Biz geriye düşünce sıkıntı yaşayan bir takımız. Akhisarspor maçında iyi bir dönüş gerçekleştirmiştik. Bunu her zaman yapamayız. Oyuncularım son iki haftadır iyi oynuyor. Oyuncularımızı çok eleştirmemek lazım. Bireysel hatalar yaptık. Futbol bu, önümüze bakacağız."

PARTNER"Ben kimsenin yuvasını yıkmadım""Ben kimsenin yuvasını yıkmadım"
Bülent Korkmaz'dan transfer açıklamasıBülent Korkmaz'dan transfer açıklaması
Süper Lig ekibinde haciz şoku!Süper Lig ekibinde haciz şoku!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Bursaspor samet aybaba bülent korkmaz

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

Milli Eğitim Bakanlığı'nda büyük çatlak iddiası! Ziya Selçuk'un programı...

AK Parti adayını açıkladı, HDP'de bayram havası oldu

AK Parti adayını açıkladı, HDP'de bayram havası oldu

İşte Pepe'nin yeni adresi

İşte Pepe'nin yeni adresi

Barcelona’dan Abdülkadir Ömür paylaşımı

Barcelona’dan Abdülkadir Ömür paylaşımı

Bayram Bektaş'la yollarını ayıran Göztepe'nin yeni hocası Kemal Özdeş oldu

Bayram Bektaş'la yollarını ayıran Göztepe'nin yeni hocası Kemal Özdeş oldu

Charles Itandje: Benitez beni zorla Galatasaray'a göndermek istedi

Charles Itandje: Benitez beni zorla Galatasaray'a göndermek istedi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Bülent Korkmaz: Transfer yapılırsa yapılır, yapılmazsa oturur konuşuruz

Bülent Korkmaz: Transfer yapılırsa yapılır, yapılmazsa oturur konuşuruz

Antalyaspor'da 'son dakika' haciz şoku

Antalyaspor'da 'son dakika' haciz şoku

Antalyaspor kazanırsa rekorunu egale edecek

Antalyaspor kazanırsa rekorunu egale edecek

Ali Şafak Öztürk'ten taraftara çağrı

Ali Şafak Öztürk'ten taraftara çağrı

Bülent Korkmaz: Akhisar maçını kazanmak istiyoruz

Bülent Korkmaz: Akhisar maçını kazanmak istiyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bülent Korkmaz: Bu noktayı hiçbir zaman düşünmedik

Bülent Korkmaz'dan itiraf

Bülent Korkmaz: Transfer yapılırsa yapılır, yapılmazsa oturur konuşuruz

Bülent Korkmaz'dan transfer açıklaması

Antalyaspor'da 'son dakika' haciz şoku

Süper Lig ekibinde haciz şoku!

Antalyaspor kazanırsa rekorunu egale edecek

Antalyaspor'da rekor haftası

Ali Şafak Öztürk'ten taraftara çağrı

Öztürk'ten taraftara çağrı

Bülent Korkmaz: Akhisar maçını kazanmak istiyoruz

Antalyaspor galibiyet peşinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.