Bülent Korkmaz: Hazır olmak için en az 4 hafta gerekli

Teknik adam Korkmaz, koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Şu anki durumun sezon başı hazırlıklarına döndüğünü dile getiren Bülent Korkmaz, futbolcunun işinin takım antrenmanı hareketli koşu olduğunu dile getirdi.

"BİLİM KURULU'NUN AÇIKLAMALARI ÇOK ÖNEMLİ"

Süper Lig'in tekrardan başlayabilmesi için Bilim Kurulu kararının önemine vurgu yapan Korkmaz, "Ligin başlaması için Bilim Kurulu'nun kararı çok önemli. Onların söylemlerine göre hareket etmemiz lazım. Virüsü onlar takip ediyor ancak net bir söylem yok. Sağlıklı bir şekilde ligin başlaması için bilim adamlarının söylemleri ne olursa benim için o geçerlidir. Oradan gelecek bilgilere göre hareket edeceğiz" diye konuştu.

"HAZIR OLMAK İÇİN EN AZ 4 HAFTA GEREKLİ"

Lige verilen aranın ardından yoğun bir idman programının içine gireceklerini belirten Korkmaz, "Haziran başında oynanacak gibi söylemler var ama bunları söylemek bence doğru değil. Bilim Kurulu bu durumla ilgili net bir tarih veremiyor. 19 Mart'ta en son antrenman yaptığımız tarih. Şu anda 20 günü geçmiş. Şu anki durum sezon başı hazırlıklarına göndü gibi. Evde antrenmanlar yapılıyor da, futbolcunun işi takım antrenmanı, toplu antrenman ve hareketli koşu. Evde ise koşu bandında stabil koşu yapılıyor. Fiziksel yeterlilik için hazırlanmak en az 4 hafta gerekli. Hafta içi ve hafta sonu maç temposunda oynatabiliriz deniliyor ancak orada da futbolcuların psikolojik anlamda nasıl etkilenildiğini biliyorlar mı? Markete gidince karşıdan gelen birini görünce bile yol değiştiriyoruz. Temasa dikkat etmeliyiz diyorlar. Bunun psikolojik olarak yarattığı durumu da göz önünde tutmak gerekiyor. Fiziksel yeterliliği belki halledersin ama psikolojik anlamda nasıl halledeceksiniz. TFF, Bilim Kurlu ile iletişim halinde ama net bir karar yok belirsizlik var, UEFA bile net karar verememiş" açıklamasında bulundu.