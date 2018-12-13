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Bülent Korkmaz: İyi bir maç çıkarıp istediğimiz sonucu almak istiyoruz

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 13.12.2018 14:35 | Son Güncelleme

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacakları maça ilişkin, "İyi bir maç çıkarıp istediğimiz sonucu almak istiyoruz" dedi.

Bülent Korkmaz: İyi bir maç çıkarıp istediğimiz sonucu almak istiyoruz

Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geride kalan hafta Bursaspor ile zorlu bir maça çıktıklarını, deplasmanda oynadıkları mücadeleyi kazanarak atlattıklarını söyledi.

Takımının hem savunmada hem de hücumda çok iyi oynadığını belirten Korkmaz, şunları kaydetti:

"Şimdi geçen hafta deplasmanda kazanan Yeni Malatyaspor'a karşı oynayacağız. İyi, dirençli bir takım. Özellikle sahasında iyi oynayan, ne yaptığını çok doğru bilen bir takım. Tabii ki zor bir maç olacak, onlar için ne kadar zor olacaksa bizim için de o kadar zor olacak. O yüzden iyi bir maç çıkarıp istediğimiz sonucu almak istiyoruz. Onlardan daha çok koşmalı, mücadele etmeli ve takım halinde oynamalıyız. Bunu yaptığımız sürece oyunda da bir sıkıntı olmuyor."

Sakatlığı bulunan oyuncularının son durumuyla ilgili bilgi de veren Korkmaz, Souleymane Doukara'nın iyileştiğini ama kondisyon çalışmalarına devam ettiğini aktararak, "Charles da iyileşti ama fiziksel olarak hazır olmadığını biliyoruz. Çok yoğun bir sakatlık listemiz kalmadı. Oyuncularımız iyileşme sürecinde, ilk yarı bitmek üzere, oturup değerlendirmesini yapacağız." diye konuştu.


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