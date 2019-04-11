Bülent Korkmaz: Kasımpaşa maçını kazanmamız gerek

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında pazar günü sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak Antalyaspor'da, teknik direktör Bülent Korkmaz, gazetecilerle bir araya geldi.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, sezonda son 7 haftaya gelindiğini dile getirdi. Bu hafta Kasımpaşa ile oynayacaklarını hatırlatan Korkmaz, "Evimizde, taraftarımızın önünde oynayacağız. Kasımpaşa son haftalarda oyun ve skor olarak formda karşımıza gelecek. Hedeflediğimiz puanı yakalamak için Kasımpaşa maçını kazanmamız gerekir. Evimizde, taraftarımızın önünde bunu yapabilecek güçteyiz ve takım olarak hazırız" diye konuştu.

"HEDEFİMİZE ULAŞMAK İSTİYORUZ"

Sezonun ikinci yarısı sakat ya da cezalı futbolcular nedeniyle ideal kadroyla üst üste 3-4 hafta maç oynayamadıklarına değinen Korkmaz, ikinci devrede en büyük bunun sıkıntısını yaşadıklarını söyledi. Kasımpaşa maçının önemine vurgulayan Korkmaz, "Ne olursa olsun bu maçı kaybetmemiz gerekir. Alacağımız her puan ve ya galibiyet bu senenin finaline yaklaştıracak. Bu senenin geçiş dönemi olduğunu ve bu dönemde alabileceğimiz maksimum puanı almak istediğimiz söylüyorum. Önümüzdeki maçı kayıpsız geçirip, hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi.