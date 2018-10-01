Bülent Korkmaz: Önemli olan 3 puandı

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor, Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü’ne konuk oldu. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz maç ile ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, “Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Ankaragücü zaten çok koşan ve mücadele eden bir takım. Onlara ayak uydurmamız lazımdı ve bunu da yaptık. Oyuncularım müthiş mücadele etti ve gol yemeden bitirdik. Buda çok önemliydi. Çok etkili ve hızlı hücumlarımız vardı. 2. golü de bulabilirdik. Bizim için önemli olan 3 puandı. Farklı bir oyuncu grubuyla çalışıyorum. Birbirine saygısı ve sevgisi olan bir oyuncu grubuyla çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL: FUTBOL ŞANSI YANIMIZDA DEĞİLDİ

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında MKE Ankaragücü evinde Antalyaspor’u konuk etti. Mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kartal, “Bugün sahaya sakat ve cezalı oyuncularımızdan yoksun çıktı. Rakibi iyi analiz ederek iyi çalıştık. Maç boyunca oyunu elinde tutan kazanmak isteyen Ankaragücü vardı. Duran toptan bir gol yedik. Rakibin bile belki beklemediği bir şekilde gol oldu. Bunu korumak için maç sonuna kadar savunma iç güdüsüyle sahada mücadele ettiler” ifadelerini kullandı.