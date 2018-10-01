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Bülent Korkmaz: Önemli olan 3 puandı

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 01.10.2018 23:13 | Son Güncelleme

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, 1-0 yendikleri MKE Ankaragücü maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Bizim için önemli olan 3 puandı” dedi.

Bülent Korkmaz: Önemli olan 3 puandı

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında Antalyaspor, Başkent temsilcisi MKE Ankaragücü’ne konuk oldu. Mücadeleden 1-0 galip ayrılan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz maç ile ilgili gazetecilere değerlendirmelerde bulundu. Korkmaz, “Öncelikle oyuncularımı tebrik ediyorum. Ankaragücü zaten çok koşan ve mücadele eden bir takım. Onlara ayak uydurmamız lazımdı ve bunu da yaptık. Oyuncularım müthiş mücadele etti ve gol yemeden bitirdik. Buda çok önemliydi. Çok etkili ve hızlı hücumlarımız vardı. 2. golü de bulabilirdik. Bizim için önemli olan 3 puandı. Farklı bir oyuncu grubuyla çalışıyorum. Birbirine saygısı ve sevgisi olan bir oyuncu grubuyla çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

İSMAİL KARTAL: FUTBOL ŞANSI YANIMIZDA DEĞİLDİ

Spor Toto Süper Lig’in 7. haftasında MKE Ankaragücü evinde Antalyaspor’u konuk etti. Mücadeleden 1-0 mağlup ayrılan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail Kartal gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kartal, “Bugün sahaya sakat ve cezalı oyuncularımızdan yoksun çıktı. Rakibi iyi analiz ederek iyi çalıştık. Maç boyunca oyunu elinde tutan kazanmak isteyen Ankaragücü vardı. Duran toptan bir gol yedik. Rakibin bile belki beklemediği bir şekilde gol oldu. Bunu korumak için maç sonuna kadar savunma iç güdüsüyle sahada mücadele ettiler” ifadelerini kullandı.

“Kaybettiğimiz için üzgünüz”

Baskılı oynayarak pozisyon bulduklarını belirten Kartal, “Bu kadar istekli oynamamıza rağmen maçın sonucu bu olmaması lazımdı. Kaybettiğimiz için üzgünüz. İlk defa sahada oynayan arkadaşlarımız vardı. Futbol şansı bugün yanımızda değildi. Bundan sonraki maçları düşünerek çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Hakem ile ilgili değerlendirmeyi MHK yapmalı”

Hakem ile ilgili Kartal, “Bunun değerlendirmesini kamuoyu ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) yapmalı. Bir şey söylediğimiz zaman ceza alıyoruz. Bazı şeylerin bu kadar basit olmaması lazım. Maç geride kaldı. Onun için söylenecek bir şey yok. Bugün hak eden bizdik” değerlendirmesini yaptı.

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Antalyaspor ankaragücü bülent korkmaz ismail kartal

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