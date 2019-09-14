SPOR

Bülent Korkmaz: Oyunun hakkı bu değildi

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 14.09.2019 23:05 | Son Güncelleme

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, iki duran toptan gol yediklerini belirterek, oyunun hakkının bu olmaması gerektiğini söyledi.

Bülent Korkmaz: Oyunun hakkı bu değildi

Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, oyun olarak ikinci yarı çok üstün olduklarını ve maçın genelinde iyi olduklarını ifade etti.

Birçok pozisyona girdiklerini ama değerlendiremediklerini dile getiren Korkmaz, “Doğru yoldayız, iyi yoldayız. Bir takım kendi evinde ancak bu kadar üstün, etkili oynar. Futbol böyle bir şey. İki duran toptan gol yiyorsunuz. Konya maçında da aynısı oldu. Bunlar geçecek tabi ki, etkili oynuyoruz. Böyle oynamaya devam ettiğimiz sürece galibiyetler devam edecek. Her şeyden memnunuz skor hariç” dedi.

"OYUNUN KARŞILIĞI BU DEĞİLDİ"

Oyuncu değişiklikleri ile ilgili bir soruya Korkmaz, “Oyun akışı olarak, iyi giden oyunu farklı bir şekle çevirmek istemiyordum. Skora göre yorum yapmak çok kolay. Galip gelen bir takımın teknik direktörü olsaydık farklı bir yorum gelirdi. Ancak dediğim gibi, oynadığımız oyunun karşılığı bu olmamalı. Futbolun güzelliği de bu” diye konuştu. Yine bir soru üzerine Bülent Kormaz, hücum aksiyonu olarak çok etkili oyuncularının olduğunu ve daha da iyi olacaklarını ifade etti.

Hakemin yönetimi ile ilgili soruya ise Bülent Korkmaz, şu yanıtı verdi:

“Bize göre verilmeyen penaltı var. Ama artık Türkiye’de VAR sistemi var. Ben her zaman VAR sistemi varken orta hakemin hata yapma şansının olmadığını düşünüyorum.”

"İLK SARI KARTIMI GÖRDÜM"

Maç sonu yaşanan gerginlik konusuna da açıklık getiren Korkmaz, “Ben Lopez’e saygılı olması gerektiğini, topu dışarı atması gerektiğini söyledim. Bu futbolda olabilen şeyler. Gerginlik olabilir. Benim gördüğüm sarı kart doğru bir karar. Çizginin dışına çıkmıştım. Teknik direktör olarak ilk sarı kartı da gördük. İnşallah bir daha görmeyiz. Futbolun içinde bu türlü gerginlikler olabilir. Önemli olan maç sonu bunların yaşanmaması” diye konuştu.

PARTNER Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama... Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama...
Antalyaspor'da hazırlıklar sürüyorAntalyaspor'da hazırlıklar sürüyor
Zeki Yıldırım ile yollar ayrıldı Zeki Yıldırım ile yollar ayrıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor bülent korkmaz

En Çok Okunan Haberler

Trump: Usame bin Ladin'in oğlu öldürüldü

Trump: Usame bin Ladin'in oğlu öldürüldü

Deniz paraşütünün halatı koptu! 2 turist ağır yaralı

Deniz paraşütünün halatı koptu! 2 turist ağır yaralı

G.Saray şokta! Ameliyat olduğu açıklandı

G.Saray şokta! Ameliyat olduğu açıklandı

Kartal deplasmanda yine kayıp!

Kartal deplasmanda yine kayıp!

Başakşehir yine kazanamadı!

Başakşehir yine kazanamadı!

Dünya basınında Falcao manşetleri

Dünya basınında Falcao manşetleri

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bülent Korkmaz: Oyunun hakkı bu değildi

'Oyunun hakkı bu değildi'

Antalyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor'da hazırlıklar sürüyor

Antalyaspor'da Zeki Yıldırım ile yollar ayrıldı

Zeki Yıldırım ile yollar ayrıldı

Bülent Korkmaz: Bu sezon iyi oyuncular aldık

Korkmaz transferlerden memnun

Gustavo Blanco Leschuk, Antalyaspor'da

Antalya'ya Arjantinli golcü

Bilet gelirini Emine Bulut'un kızına bağışlayacak

Bilet gelirini Emine Bulut'un kızına bağışlayacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.