Bülent Korkmaz: Oyunun hakkı bu değildi

Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, oyun olarak ikinci yarı çok üstün olduklarını ve maçın genelinde iyi olduklarını ifade etti.

Birçok pozisyona girdiklerini ama değerlendiremediklerini dile getiren Korkmaz, “Doğru yoldayız, iyi yoldayız. Bir takım kendi evinde ancak bu kadar üstün, etkili oynar. Futbol böyle bir şey. İki duran toptan gol yiyorsunuz. Konya maçında da aynısı oldu. Bunlar geçecek tabi ki, etkili oynuyoruz. Böyle oynamaya devam ettiğimiz sürece galibiyetler devam edecek. Her şeyden memnunuz skor hariç” dedi.

"OYUNUN KARŞILIĞI BU DEĞİLDİ"

Oyuncu değişiklikleri ile ilgili bir soruya Korkmaz, “Oyun akışı olarak, iyi giden oyunu farklı bir şekle çevirmek istemiyordum. Skora göre yorum yapmak çok kolay. Galip gelen bir takımın teknik direktörü olsaydık farklı bir yorum gelirdi. Ancak dediğim gibi, oynadığımız oyunun karşılığı bu olmamalı. Futbolun güzelliği de bu” diye konuştu. Yine bir soru üzerine Bülent Kormaz, hücum aksiyonu olarak çok etkili oyuncularının olduğunu ve daha da iyi olacaklarını ifade etti.