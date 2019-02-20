Bülent Korkmaz: VAR sistemi ile orta hakemin konuşmalarının verilmesi lazım

Spor Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Takımının haftalık değerlendirmesini yapan Korkmaz, Medipol Başakşehir karşılaşmasında hakem Mete Kalkavan'ın maç yönetimini eleştirdi. VAR sisteminin doğru bir sistem olduğunu vurgulayan Korkmaz, "VAR sistemini savunuyorum. VAR sistemi ile orta hakemin konuşmalarının verilmesi lazım. Bu şeffaflık sağlar, soru işaretlerini kaldırır. Televizyondan izleyen futbolseverler bu işin ne kadar gerçekçi olduğunu, soru işaretlerinin ortadan kalktığını ve işin içine oyun aksiyonlarının girdiği görülür" diye konuştu.

MHK'YA ÇAĞRIDA BULUNDU

Merkez Hakem Kurulu yönetiminden orta hakem ile VAR sistemindeki konuşmaların yayınlanmasını talep eden Korkmaz, şunları söyledi:

"Soru işareti kalksın. VAR sistemindeki hakem, pozisyonlarda orta hakemi çağırdığında orta hakem mi gitmedi? Orta hakem görmedi maçın akışını mı devam ettirdi? Bunu açıklamak gerekir. Bu Galatasaray maçında da bu maçta da oldu. Her takıma geliyor lehte ya da aleyhte olabilir. Artniyet var mı, bunun ortadan kalkması lazım. VAR sistemi hakemi bu pozisyonları orta hakeme iletmiyorsa artniyet var. VAR hakemi orta hakeme iletiyor, orta hakem kabul etmiyorsa burada da artniyet var. Her şey şeffaf olmalı. Konuşmalar da açıklanmalı. MHK soru işaretlerinin kalkması için bunun üzerinde durmalı."