Bülent Serttaş klibinde Litvin Marina'yı oynattı! Ukraynalı modelden seksi pozlar

Bülent Serttaş, yeni şarkısı 'Aklıma Sen Gelince'yi müzikseverlerin beğenisine sundu. 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel olan şarkının söz ve müziği Tural Toğrul'a, düzenlemesi Hakan Sunul'a, klip yönetmenliği ise Selvi Serttaş'a ait. Habertürk'ün haberine göre klipte Ukraynalı model yer aldı.

Rivne Valisi Vitali Koval'ın destekleri ve Ukrayna Büyükelçisi Ahmet Yağmur Güldere'nin özel izni ile çekim gerçekleştirilirken, sanatçıya klipte Miss World ödüllü Litvin Marina eşlik etti.

Ukraynalı güzeli görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Litvin Marina'nın seksi pozları Instagram'da gündem oldu.

Seksi modeli görenlerin aklına Serttaş'ın oryantal Didem dans ederken kafasını çevirmesi geldi. Bülent Serttaş'ın İbo Show'da oryantal Didem Kınalı dans ederken başka yöne bakması uzun süre gündem olmuştu.



