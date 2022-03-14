MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bülent Serttaş Oryantal Didem ile yeniden İbo Show'da! Bu sefer...

Bülent Serttaş Oryantal Didem ile yeniden İbo Show'da! Bu sefer...

14.03.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbo Show'un konukları arasında yine Bülent Serttaş ve Oryantal Didem vardı. Daha önce dans esnasında oryantal Didem'i izlemeyen Serttaş bu sefer pür dikkatti. Bülent Serttaş bununla da kalmadı ve ünlü oryantale övgü yağdırdı.

İbo Show'un konukları arasında Bülent Serttaş ve Oryantal Didem öne çıktı. Daha önce İbo Show'a konuk olan Bülent Serttaş'ın Oryantal Didem'in sahne gösterisi esnasında kafasını çevirmesi epey gündem olmuştu. Oryantal Didem dans ederken Bülent Serttaş'ın sürekli başka yöne bakması birçok şekilde yorumlanmıştı. İkilinin arasının gergin olduğu için böyle durum yaşandığı söyleyen Oryantal Didem, ''Büyük bir saygısızlık'' açıklamasında bulunmuştu.

13 Mart Pazar akşamı İbo Show'da Oryantal Didem ve Bülent Serttaş yine denk geldi. Bülent Serttaş bu sefer Didem'i dikkatle izledi. Bununla da kalmadı ve ünlü dansöze övgü yağdırdı.

1

Serttaş "Ben kardeşimizi tebrik ediyorum işini en güzel yapan oryantallerden birisidir" deyince Didem Kınalı ise şunları söyledi:

"Ben kimseye kırgın veya kızgın değilim."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
William Hurt kimdir, neden öldü?William Hurt kimdir, neden öldü?
Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"
Yıldız Tilbe'den tepki çekecek çıkış! "Zehirli et verin! Gebersinler"Yıldız Tilbe'den tepki çekecek çıkış! "Zehirli et verin! Gebersinler"
Anahtar Kelimeler:
Bülent Serttaş İbo Show
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü yarışmacı Survivor'a veda etti! "Burada fazla duygusal kaldım"

Ünlü yarışmacı Survivor'a veda etti! "Burada fazla duygusal kaldım"

Rusya rezervlerinin yarısını kullanamaz hale geldi! İşte yaptırımların Rusya'ya bedeli

Rusya rezervlerinin yarısını kullanamaz hale geldi! İşte yaptırımların Rusya'ya bedeli

Çeçen lider Kadirov Ukrayna’da!

Çeçen lider Kadirov Ukrayna’da!

Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"

Gece yarısı duştan şoke eden poz! "Sil bunu ayıp"

Ukrayna'da yeni evli çiftler cepheye koşuyor!

Ukrayna'da yeni evli çiftler cepheye koşuyor!

Putin'in gizlediği hastalığı ortaya çıktı

Putin'in gizlediği hastalığı ortaya çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.