Bülent Serttaş Oryantal Didem ile yeniden İbo Show'da! Bu sefer...

İbo Show'un konukları arasında Bülent Serttaş ve Oryantal Didem öne çıktı. Daha önce İbo Show'a konuk olan Bülent Serttaş'ın Oryantal Didem'in sahne gösterisi esnasında kafasını çevirmesi epey gündem olmuştu. Oryantal Didem dans ederken Bülent Serttaş'ın sürekli başka yöne bakması birçok şekilde yorumlanmıştı. İkilinin arasının gergin olduğu için böyle durum yaşandığı söyleyen Oryantal Didem, ''Büyük bir saygısızlık'' açıklamasında bulunmuştu.

13 Mart Pazar akşamı İbo Show'da Oryantal Didem ve Bülent Serttaş yine denk geldi. Bülent Serttaş bu sefer Didem'i dikkatle izledi. Bununla da kalmadı ve ünlü dansöze övgü yağdırdı.

Serttaş "Ben kardeşimizi tebrik ediyorum işini en güzel yapan oryantallerden birisidir" deyince Didem Kınalı ise şunları söyledi:

"Ben kimseye kırgın veya kızgın değilim."

