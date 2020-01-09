YURTHABER
  4. Bülent Turan’dan ’Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı

Bülent Turan’dan ’Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı

ÇANAKKALE HABERLERİ  | 09.01.2020 17:36 | Son Güncelleme

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.Gazeteciliğin günümüz şartlarında önemli bir meslek olduğuna dikkat çeken AK Parti Grup Başkanvekili Turan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:“Gazetecilik sadece haber akışını sağlamak değil aynı zamanda adeta insani duyguları kenara bırakabilme sanatıdır.

Bülent Turan’dan ’Çalışan Gazeteciler Günü’ mesajı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Gazeteciliğin günümüz şartlarında önemli bir meslek olduğuna dikkat çeken AK Parti Grup Başkanvekili Turan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Gazetecilik sadece haber akışını sağlamak değil aynı zamanda adeta insani duyguları kenara bırakabilme sanatıdır. Zorlu şartlar altında, bazen günlerce ailelerden uzakta bazen ise ateş altında görevi yerine getirmeyi bekleyen bir meslektir. Yüzyıllardır basının süre gelen demokrasi mücadelesi, sorunları, inişleri çıkışları olsa da bugün ülkemiz başta olmak üzere dünyada hayata geçirilen reformlarla bunları geride bıraktığı aşikardır. Tarafsız ve kamuoyunu doğru bilgilendiren basın demokrasimizin, siyasetimizin, ekonomimizin gelişimine de büyük katkı sağlayacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bizlerle beraber gece gündüz mesai yapan tüm basın mensuplarımızın bu önemli gününü kutlar, çalışmalarında kolaylıklar dilerim."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı Eski sevgilisinin yanında başka bir erkek görünce dehşet saçtı
2020 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı2020 yılının ilk meclis toplantısı yapıldı
Çan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadıÇan Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

60 yaşındaki adam beslediği köpekler tarafından öldürüldü!

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Batur’dan Göztepe’ye “Evine hoş geldin” desteği

Veysel Karakış dualarla toprağa verildi

Veysel Karakış dualarla toprağa verildi

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

Eski başkan kalp krizinden hayatını kaybetti

GÜNCELLEME 2 - Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı

GÜNCELLEME 2 - Amasya'da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı: 2 ölü, 4 yaralı

Çanakkale Namaz Vakitleri 9 Ocak Perşembe

İmsak
07:00
Sabah
08:30
Öğle
13:26
İkindi
15:51
Akşam
18:13
Yatsı
19:37

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler 9 Ocak Perşembe

Çetin Eczanesi
Merkez
Göker Eczanesi
Merkez
Akın Eczanesi
Kepez
Deniz Eczanesi
Ayvacik
Gözde Eczanesi
Ayvacik
Koçer Eczanesi
Bayramic
Hayat Eczanesi
Biga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

Üniversitelilerin kız kavgasında korkunç son!

Çanakkale beyaza büründü

Çanakkale beyaza büründü

’Evde eğitim’ öğrencisi İrem Matur’a ziyaret

’Evde eğitim’ öğrencisi İrem Matur’a ziyaret

AK Parti'de o ilin başkanı belli oldu

AK Parti'de o ilin başkanı belli oldu

Lapseki Devlet Hastanesine Cerrahi Uzmanı Atandı

Lapseki Devlet Hastanesine Cerrahi Uzmanı Atandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.