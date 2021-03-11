Bülent Uygun'a başarı dileği

Çaykur Rizespor’un Çaykur Didi Stadyumu'nda devam eden antrenmanını il protokolü ziyaret etti. Rize Valisi Kemal Çeber, kulüp başkanı Hasan Kartal ile beraber sahaya girerek teknik direktör Bülent Uygun’a ve futbolculara başarılar diledi.

Ziyarette konuşan Vali Çeber "Öncelikle Bülent hocamıza hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bülent hoca takımın başına geçmesiyle Rize'de yeni bir enerji yarattı. Bu yeni enerji ile yeni bir sayfa açacağımızı düşünüyoruz. Buradaki her bir futbolcuyu tüm Rizeliler çok seviyor. Hepsinin çok kıymetli ve yetenekli futbolcular olduğunu biliyoruz. Şanssız bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum. Rizelilerin futbolculara, yönetime olan güveninde, inancında hiçbir azalma yok. Şanssız bir dönem yaşadığını varsayıyoruz. Rizeli insanlar zoru sever, zoru başarmayı sever. Takımımız her sene bize bu zoru hissettiriyor, ondan sonra da gereğini yapıyor. Bu yılda gereğini yapacağından hiç şüphemiz yok" dedi.

Bülent Uygun da "Sizlerin desteğiyle spor olarak ayağa kalkacağız. Bundan sonra Rizespor'u hak ettiği yere getireceğiz" açıklamasında bulundu.