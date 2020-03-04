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Bülent Uygun: Baştan teslim olmayacağız

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 04.03.2020 14:36 | Son Güncelleme

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, 37 puan toplayanın ligde kalacağını kaydederek, "Kalan 10 maçtaki bütün puanlara talip olmak için çalışacağız. Bu zor diye baştan teslim olmayacağız. Korkanlar zaten hiçbir şeyi başaramaz. Allah’tan başka kimseden korkumuz yok. Biz yeri şiir yazarız yeri gelir takımla destan yazarız yeri de gelir elimizden geldiği kadar adamlık yaparız" dedi.

Bülent Uygun: Baştan teslim olmayacağız

Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun gerçekleştirdiği basın toplantısında kentte görev yapan yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Uygun, takımın başına geldiği 8 günlük süreç hakkında bilgiler vererek amaçlarının zoru başarmak olduğunu vurguladı.

Denizlispor’da olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Uygun, "Takımın başına geleli 8 gün oldu. Bu sürede takımın genel anlamdaki sorunlarını bununla beraber başarmamız gereken bütün hedefleri değerlendirdik ve sonucunda da Yeni Malatyaspor maçında da taraftarımızın istediği ve görmek istediği takımı sahaya çıkardık. Futbolcularımızın giydiği şerefli formayı büyük taraftara yakışır şekilde sahada futbollarını oynadılar. Basın mensupları olarak sizlerden bir ricam var ‘beni ne olur eleştirin ama kırmayın.’ Şunu iyi bilinmesini isterim ben iyisini yapmaya çalışırım, bazen futbolun doğasında vardır hiçbir hatayı bilerek yapmayız. Kamuoyunda bizi genelde yanlış tanıtmaya çalışanlar olur, bizim özümüzde sözümüzde birdir. Biz yeri şiir yazarız yeri gelir takımla destan yazarız yeri de gelir elimizden geldiği kadar da adamlık yaparız. Denizli’de olmaktan bu formayı taşımaktan şeref duyuyorum" diye konuştu.

"BİZ KALAN 10 MAÇTAKİ BÜTÜN PUANLARA TALİP OLMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ"

Toplantıda gazetecilerin soruları üzerine fikstürü değerlendiren ve 37 puan toplayan takımın ligde kalmayı başarabileceğini söyleyen Uygun, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Görüntü itibari ile yaklaşık 7 takımın bu sorunu yaşadığı bir ortam var. Benim tahminlerime göre 37 puan ligde kalacaktır. Çünkü 7 takımında bir birleri ile maçı var. Daha önemlisi yaklaşık 6-7 takımda zirveyi zorluyor yani hepsinin de onlarla maçı var. Kalan 10 hafta içerisinde mutlak ve mutlak ikisi veya üçü ile maçınız var, bunun dışında da diğer şampiyonluğa oynayan takımlar ile maçınız var. O yüzden puan almak çok zor. Bazen bir 1-2 hafta puan almadığınız yerde yıkılmamak lazım. Desteğe hep devam etmek lazım sonrasında da alacağınız 1-2 galibiyet ile tekrara o avantajı kendi lehinize çevirebileceğiniz bir pozisyon var. O yüzden ben 37 puanın bu ligde çok rahatlılıkla kalacağı düşüncesindeyim. Yaptığım hesaplar onu gösteriyor belki 1 puan da aşağı düşebilir. Biz kalan 10 maçtaki bütün puanlara talip olmak için çalışacağız. Ne kadarını başarabiliriz ona bakacağız."

"BU ZOR DİYE BAŞTAN TESLİM OLMAYACAĞIZ"

Kendilerinin mücadeleyi elden bırakmayacaklarını söyleyen Uygun, zor olmasına karşın korkmayacaklarını aktararak, "Şöyle düşünmek lazım her maç çok zor mutlaka zor. Şampiyonluğa oynayan yaklaşık 8 takımla mücadele ediyorsunuz veya kadro yapısı, oyun anlayışı ile oynadığı futbol ile çok iyi performansı sergileyen takımlardan bahsediyorsunuz. Siz bir şeyi başarmak istiyorsanız da bunu göstermek zorundasınız. Bu zor diye baştan teslim olmayacağız. Korkanlar zaten hiçbir şeyi başaramazlar. Bizim Allah’tan başka kimseden korkumuz yok. Ben belki kahin değilim ama herkesin her şekilde bu süreci yaşama şansı var ama Denizlispor’un Allah’ın izni ile öyle bir şansınız olmayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
zaten nedense -fener kiminle oynasa yok yenecez yok dayanacaz yok ne bilim ne ulan sizin g,ibi karaktersiz takımların lig,de işi ne sen en düşük takıma yenil g,el -feneri yenecez de karkatersizler
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