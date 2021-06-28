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Bülent Uygun'dan 3 yıllık imza

28.06.2021 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, Bülent Uygun ile sözleşme imzaladı

Bülent Uygun'dan 3 yıllık imza

Süper Lig ekiplerinden Rizespor, Bülent Uygun ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

Çaykur Didi Stadyumu'ndaki imza töreni Bülent Uygun ve yeni başkan Tahir Kıran’ın da katılımıyla düzenlendi. Uygun açıklamasında "Altyapıdan başlayarak güzel şeyler başaracağız. Taraftarın ve medyanın desteği ile camiayı yukarıya oynatmaya devam edeceğiz. 'Allah'ım beni mahcup etme.' diye dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Uygun, geçtiğimiz sezon Rize'nin başına geçmesiyle fark yaratarak takımı tehlikeli bölgeden uzaklaştırma başarısını göstermişti.

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