Bülent Uygun Denizlispor'un başına geçti!

Süper Lig takımlarından Denizlispor, son olarak Kayserispor'da görev yapan Bülent Uygun ile anlaşıldığını duyurdu.

Denizlispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır."

???? HOŞ GELDİN BÜLENT UYGUN



Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. #YukatelDenizlispor pic.twitter.com/aBhFn9AN0Z — Denizlispor Kulübü (@denizlispor) February 21, 2020



