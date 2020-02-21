Bülent Uygun Denizlispor'un başına geçti!

Süper Lig takımlarından Denizlispor, son olarak Kayserispor'da görev yapan Bülent Uygun ile anlaşıldığını duyurdu.
Denizlispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır."
???? HOŞ GELDİN BÜLENT UYGUN— Denizlispor Kulübü (@denizlispor) February 21, 2020
Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. #YukatelDenizlispor pic.twitter.com/aBhFn9AN0Z
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