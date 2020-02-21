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Bülent Uygun Denizlispor'un başına geçti!

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 21.02.2020 18:06 | Son Güncelleme

Mehmet Özdilek'le yollarını ayıran Denizlispor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu.

Bülent Uygun Denizlispor'un başına geçti!

Süper Lig takımlarından Denizlispor, son olarak Kayserispor'da görev yapan Bülent Uygun ile anlaşıldığını duyurdu.

Denizlispor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Bülent Uygun ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır."


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