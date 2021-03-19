Bülent Uygun: Galatasaray'a müsaade etmedik

Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray'ı 4-3 yendikleri maçın sonrasında konuştu.

Hamlelerle maçı kazandıklarını söyleyen Uygun, "TV'lerin başında izleyenler keyif almıştır. Çok güzel müsabaka oldu. Galatasaray'ın bir önceki maçta 40 orta yaptığını, çift santrforlarına müsaade etmedik. Ortalara müsaade etmedik. Yapılan hamlelere biz de hamle yaptık. Süreçleri lehimize çevirdik. Galip geldik. Mutluyuz. Şimdi Karagümrük maçına bakacağız." dedi.

Daha iyi olacaklarını belirten teknik adam, "Geçiş oyunlarımızı çalıştık. Sistemsel olarak tüm planlar bu yöndeydi. Antrenmanlarda uyguladığımız 4 golü de attık. Daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Rizesporlular, güzel insanlar bizden galibiyet bekliyordu. Baba ocağımıza selam olsun. Futbolcularımın hepsini alınlarından öpüyorum. Daha iyi olacağız. Daha çok çalışacağız. Başarmamız gereken çok uzun yollar var." ifadelerini kullandı.



