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Bülent Uygun: Galatasaray'a müsaade etmedik

19.03.2021 21:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, kazandıkları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Bülent Uygun: Galatasaray'a müsaade etmedik

Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Galatasaray'ı 4-3 yendikleri maçın sonrasında konuştu.

Hamlelerle maçı kazandıklarını söyleyen Uygun, "TV'lerin başında izleyenler keyif almıştır. Çok güzel müsabaka oldu. Galatasaray'ın bir önceki maçta 40 orta yaptığını, çift santrforlarına müsaade etmedik. Ortalara müsaade etmedik. Yapılan hamlelere biz de hamle yaptık. Süreçleri lehimize çevirdik. Galip geldik. Mutluyuz. Şimdi Karagümrük maçına bakacağız." dedi.

Daha iyi olacaklarını belirten teknik adam, "Geçiş oyunlarımızı çalıştık. Sistemsel olarak tüm planlar bu yöndeydi. Antrenmanlarda uyguladığımız 4 golü de attık. Daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Rizesporlular, güzel insanlar bizden galibiyet bekliyordu. Baba ocağımıza selam olsun. Futbolcularımın hepsini alınlarından öpüyorum. Daha iyi olacağız. Daha çok çalışacağız. Başarmamız gereken çok uzun yollar var." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
Neye müsade etmedin sende fener içinmi oynattın birileri çıkıyor ben bjk için oynsdım hesabıgerçi hakem müsade etmedi sende kendine pay biç,hadi iyisin haftaya fenerin başındasın....
helal olsun galatasarayı ezdi...
Musaade etmedinmi o 3 golü kim yedi o zaman

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