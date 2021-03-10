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Bülent Uygun görevine galibiyetle başlamak istiyor

10.03.2021 14:12 | Son Güncelleme:
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Bülent Uygun görevine galibiyetle başlamak istiyor

Süper Lig'in 30. haftasında 13 Mart Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun, rakipleri karşısında kazanarak galibiyeti taraftara hediye etmek istediklerini söyledi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, yeşil-mavili ekibin Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenmanından önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Atakaş Hatayspor'un kaliteli bir kadroya sahip olduğunu, kendi sahalarında zor bir maça çıkacaklarını belirtti.

Kazanma arzusunun yüksek olduğunun altını çizen Uygun, "Sekiz haftadır alamadığımız galibiyeti bu maçta alıp Rizespor taraftarına armağan etmek istiyoruz. Taktik, sistem olarak yaptığımız terapi ile kazanma adına sahada mücadele eden bir takım görüntüsü ile üç puanı kazanmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

Kadro kalitelerinin iyi olduğunu vurgulayan Uygun, "Oyuncuların kendi yeteneklerini sergileyebileceği bir sisteme ihtiyaç var. Bundan önce söylenenler, sporcu kardeşlerimizin baskıları kolay atlatabilecek durumda olmadığını düşünüyorum. Takımın sevgiye, birliğe, aynı zamanda takım ruhu ile sahada mücadele etmeye ihtiyacı var. Biz de kısa sürede bunu sahaya yansıtmak istiyoruz" diye konuştu.

Kazanmayı arzulayan bir görüntüsü olduğunu aktaran Uygun, "Eski bir gol kralı olarak skor ile birlikte kazanmayı isteyen bir yapım var. Bunu ilerleyen haftalarda taktik anlamda çalışmalarımız ile sahaya yansıtmaya çalışacağız. Sistemimizi uygulayabilirsek gelecek haftalarda sahaya yansıtacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Sakatlığı bulunan Loic Remy'nin iyi çalıştığını belirten Uygun, şunları kaydetti:

"Remy çok profesyonel ve idmanlarını kusursuz yapıyor. Bugün bir görüşme daha yapacağız. Gerekirse kendi fizyoterapistini getirerek çalışmalarına devam edecek. Diğer sakat arkadaşlarımız da milli aradan sonra gelecek. Abdullah'ın, Donsah'ın ve Yasin'in sakatlığı var. Boldrin'de ağrı var ama deneyeceğiz. Sakatlıkların tam olarak milli aradan sonra toparlanmasını bekliyoruz ama oynayanların kimseyi aratmayacağına inanıyoruz."

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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