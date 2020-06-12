SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Denizlispor
  4. Bülent Uygun, gözyaşlarına hakim olamadı

Bülent Uygun, gözyaşlarına hakim olamadı

DENİZLİSPOR HABERLERİ  | 12.06.2020 15:54 | Son Güncelleme

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, branş antrenörlerinin katıldığı yaz sezonu toplantısına Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Tansu Yaan ve Osman Çakmak da konuk oldu. Deneyimli çalıştırıcı Bülent Uygun, Osman Çakmak’ın konuşması sonrasında duygu dolu anlar yaşayarak göz yaşlarına hakim olamadı.

Bülent Uygun, gözyaşlarına hakim olamadı

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün branş antrenörleri, yaz okulları öncesi Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu’nda değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Düzenlenen toplantıya Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Performans Antrenörü Tansu Yaan ve Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak da konuk oldu. Düzenlenen toplantıda deneyimli spor adamları, tecrübelerini genç antrenörlerle paylaştı.

BÜLENT UYGUN GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen toplantıda, Ampute Milli Takımı’nın Avrupa Şampiyonluğu’nu kazandığı takımın kaptanı Osman Çakmak’ın düşüncelerini anlattığı sırada salonda duygu dolu anlar yaşandı. Osman Çakmak’tan sonra kürsüye gelen Bülent Uygun da Ampute Milli Takımı ve Osman Çakmak’ın hikayesinin ardından etkilenenler arasındaydı. Deneyimli teknik direktör duygularına hakim olamayarak gözyaşlarını tutamadı. Kariyer yolculuğunda yaşadıkları deneyimleri de antrenörlerle paylaşan Uygun, herkesin zaman zaman önüne zorluklar çıkacağını, bu zorlukların ancak çok çalışarak ve azimle üstesinden gelinebileceğini aktardı.

Programın sonunda Bülent Uygun, kendi yazdığı “Futbola Güncel Bakış” adlı kitabı İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ve antrenörlere hediye etti.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Herkes sussun, sen konuş' 'Herkes sussun, sen konuş'
Denizlispor'da Mustafa Yumlu tamamDenizlispor'da Mustafa Yumlu tamam
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Koronavirüs sona mı eriyor? İyi haberler geliyor

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Fenerbahçe ve Beşiktaş onun peşinde

Fenerbahçe ve Beşiktaş onun peşinde

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

Sneijder'den G.Saray taraftarına müjde

Sneijder'den G.Saray taraftarına müjde

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bülent Uygun, gözyaşlarına hakim olamadı

Bülent Uygun, gözyaşlarına hakim olamadı

Denizlispor'da Oğuz Yılmaz devleri peşine taktı

Oğuz Yılmaz devleri peşine taktı

Denizlispor'da Mustafa Yumlu tamam

Denizlispor'da Mustafa Yumlu tamam

Denizlispor’a 4 günlük bayram izni

Denizlispor'a bayram izni

Bülent Uygun'dan takımına tam not

Bülent Uygun'dan takımına tam not

Denizlispor’da yabancılar hazır kıta

Denizlispor’da yabancılar hazır kıta

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.