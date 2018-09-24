Bülent Uygun'un yeni takımı belli oldu!

Geçen sezon Al-Gharafa'yı çalıştıran Bülent Uygun, yeniden Katar'a gidiyor. Qatar SC ve Al Ahli takımlarından teklif alan tecrübeli teknik adamın, Al Ahli ile 1.5 yıllığına anlaşması bekleniyor.

Bülent Uygun, geçen sezon devre arasında, 11 maçta 2 galibiyeti bulunan Al-Gharafa takımının başına geçmişti. Uygun, Katar ekibini ikinci yarıda en çok puan toplayan 2. takım konumuna taşımıştı. Bülent Uygunlu Al-Gharafa, ligi 4. sırada bitirirken, Asya Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna kalma başarısı göstermişti.

Bülent Uygun ile anlaşması beklenen Al Ahli takımı, Katar Yıldızlar Ligi'nde oynanan 6 maç sonunda 9. sırada yer alıyor. Al Ahli'de Galatasaray'ın eski oyuncusu Nigel de Jong da bulunuyor. (Akşam)

