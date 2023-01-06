MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Bulgar güzel Gülsim Ali annesiyle pozunu paylaştı! Benzerlikleri şoke etti

Bulgar güzel Gülsim Ali annesiyle pozunu paylaştı! Benzerlikleri şoke etti

06.01.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gönül Dağı dizisinden ayrıldıktan sonra Al Sancak dizisiyle ekrana dönen güzel oyuncu Gülsim Ali, setten annesiyle pozunu paylaştı. Bulgaristan Rusçuklu bir ailenin kızı olan Ali'nin annesine benzerliği dikkat çekti.

Bulgar güzel Gülsim Ali annesiyle pozunu paylaştı! Benzerlikleri şoke etti

Türk televizyonlarının sevilen kadın oyuncularından Gülsim Ali, kameralar ardındaki yaşamıyla merak uyandırıyor. Instagram hesabında annesiyle poz veren Gülsim Ali, paylaşımına ''Anne-kız pembeler giydiysek'' notunu düştü.

Bulgar güzel Gülsim Ali annesini paylaştı! Benzerlikleri şoke etti

TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Gülsim Ali, sezon finalinde diziden ayrılarak sevenlerini üzmüştü.

Bulgar güzel Gülsim Ali annesiyle pozunu paylaştı! Benzerlikleri şoke etti

Uğur Güneş ile başrolleri paylaştığı Al Sancak dizisiyle izleyiciyi heyecanlandıran güzel oyuncu, setlere geri döndü.

Bulgar güzel Gülsim Ali annesiyle pozunu paylaştı! Benzerlikleri şoke etti

Bulgaristan'da düzenlenen model yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken Gülsim Ali, Türkiye'ye geldikten sonra Son Yaz Balkanlar dizisinde rol almıştı.

Bulgar güzel Gülsim Ali annesiyle pozunu paylaştı! Benzerlikleri şoke etti

Ünlü oyuncu sonrasında Seddülbahir 32 Saat ve Hanım Köylü gibi projelerde boy gösterdi.

Bulgar güzel Gülsim Ali annesiyle pozunu paylaştı! Benzerlikleri şoke etti

yapay-zeka-fotoğraf-mobil-banner

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hazal Kaya'dan karnı burnunda paylaşımHazal Kaya'dan karnı burnunda paylaşım
Camdaki Kız’ın Hayri’sinin eşi Türkan bakın kim çıktı!Camdaki Kız’ın Hayri’sinin eşi Türkan bakın kim çıktı!
Trafikte tacize uğradı! Demet Akalın'dan gözdağı: Vallahi seni bulacağımTrafikte tacize uğradı! Demet Akalın'dan gözdağı: Vallahi seni bulacağım
Anahtar Kelimeler:
Gülsim Ali gönül dağı gönül ele

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Memur ve emekliye bir zam daha yolda! Maaş ve ikramiyeler değişiyor

Cep telefonu alacaklar dikkat! BDDK duyurdu, kredi ve taksit sınırı artırıldı

Cep telefonu alacaklar dikkat! BDDK duyurdu, kredi ve taksit sınırı artırıldı

Baba ve oğlu kuyuya düştü! 10 saat sonra acı haber

Baba ve oğlu kuyuya düştü! 10 saat sonra acı haber

O ülkede kaos! Yakalanınca kartel ayaklandı, şehirleri yakıp yıkıyorlar

O ülkede kaos! Yakalanınca kartel ayaklandı, şehirleri yakıp yıkıyorlar

Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina Menekşesi’nin son hali şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

Cennet Mahallesi’nin Oynak Balina Menekşesi’nin son hali şaşırttı! Görenlerin ağızları açık kaldı

"Uzlaşmaya vardık" diyerek duyurdu: "Vakti geldi! Ortak aday..."

"Uzlaşmaya vardık" diyerek duyurdu: "Vakti geldi! Ortak aday..."

İlginizi Çekebilir

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Herkes bu akımı konuşuyor, çıkan sonuçlara hayran kalıyor! Sosyal medya kullanıcısıysanız...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Akıma dönüşen o fotoğrafları yapmak çok kolay

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.