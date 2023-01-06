Bulgar güzel Gülsim Ali annesiyle pozunu paylaştı! Benzerlikleri şoke etti

Türk televizyonlarının sevilen kadın oyuncularından Gülsim Ali, kameralar ardındaki yaşamıyla merak uyandırıyor. Instagram hesabında annesiyle poz veren Gülsim Ali, paylaşımına ''Anne-kız pembeler giydiysek'' notunu düştü.
TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan Gülsim Ali, sezon finalinde diziden ayrılarak sevenlerini üzmüştü.
Uğur Güneş ile başrolleri paylaştığı Al Sancak dizisiyle izleyiciyi heyecanlandıran güzel oyuncu, setlere geri döndü.
Bulgaristan'da düzenlenen model yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken Gülsim Ali, Türkiye'ye geldikten sonra Son Yaz Balkanlar dizisinde rol almıştı.
Ünlü oyuncu sonrasında Seddülbahir 32 Saat ve Hanım Köylü gibi projelerde boy gösterdi.