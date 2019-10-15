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Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Futbol Birliği Başkanı Borislav Mihaylov’un istifasını istedi

FUTBOL HABERLERİ  | 15.10.2019 11:42 | Son Güncelleme

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, EURO 2020 Elemeleri'nde İngiltere'ye karşı alınan 6-0'lık yenilgi sonrası Bulgaristan Futbol Birliği Başkanı Borislav Mihaylov’un istifasını talep etti.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Futbol Birliği Başkanı Borislav Mihaylov’un istifasını istedi

Başbakan Borisov, Gençlik ve Spor Bakanı Krasen Kralev’i görüşmeye çağırıp, İngiltere maçında Bulgar taraftarların ırkçı tezahüratlarının ülkenin itibarına verdikleri zararı görüştü.

Kralev, görüşmenin ardından Bakanlar Kurulu’nda basına yaptığı açıklamasında BFS Başkanı Borislav Mihaylov’un görevinde kaldığı sürece devletin BFS ile her türlü ilişkilerini kestiğini duyurdu. Kralev, "Bulgaristan devleti son 4 yılda ülkenin milli futbolu için çok şey yaptı. Dolayısıyla Başbakan Borisov sabahın köründe beni görüşmeye çağırdı ve son durumu gözden geçirdik" diye konuştu.

Bulgar basını, taraftarların maçtaki ırkçı tezahüratlarının ülkenin itibarına kolay silinmeyecek kirli bir leke yapıştırdıklarını yazdı.

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Boyko Borisov

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