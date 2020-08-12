"Bulgaristan Pazarı ve Ticaret-Yatırım İmkanları" semineri online yapıldı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bulgaristan'a yapılan ihracatı yeterli bulmadıklarını belirterek, otomotiv, makine, gıda ve tarım sektörlerindeki potansiyeli değerlendirmek için en kısa zamanda bu ülkeye yönelik ticaret heyeti programı düzenlemeyi hedeflediklerini bildirdi.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda BTSO Küresel Fuar Acentesi ve Uludağ İhracatçı Birlikleri iş birliğiyle "Bulgaristan Pazarı ve Ticaret-Yatırım İmkanları" semineri gerçekleştirildi.

Odanın Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit moderatörlüğünde video konferans yöntemiyle yapılan seminerde, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ticaret ve yatırım ilişkileriyle yeni normal sürecinde iş birliği imkanları değerlendirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, seminerde yaptığı konuşmada, Bulgaristan'ın Türkiye için özel öneme sahip olduğunu belirtti.

Bulgaristan'ın, Türk sermayesinin Avrupa'ya açılan kapısı konumunda bulunduğunu dile getiren Burkay, şunları kaydetti: