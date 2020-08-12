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"Bulgaristan Pazarı ve Ticaret-Yatırım İmkanları" semineri online yapıldı

BURSA HABERLERİ  | 12.08.2020 16:18 | Son Güncelleme

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay: - "Bulgaristan'a yaptığımız ihracatı yeterli bulmuyoruz. Otomotiv, makine, gıda ve tarım sektörlerinde ciddi potansiyel söz konusu. En kısa zamanda Bulgaristan'a yönelik bir ticaret heyeti programı düzenlemeyi hedefliyoruz"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bulgaristan'a yapılan ihracatı yeterli bulmadıklarını belirterek, otomotiv, makine, gıda ve tarım sektörlerindeki potansiyeli değerlendirmek için en kısa zamanda bu ülkeye yönelik ticaret heyeti programı düzenlemeyi hedeflediklerini bildirdi.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda BTSO Küresel Fuar Acentesi ve Uludağ İhracatçı Birlikleri iş birliğiyle "Bulgaristan Pazarı ve Ticaret-Yatırım İmkanları" semineri gerçekleştirildi.

Odanın Dış Ticaret Konseyi Başkanı Murat Bayizit moderatörlüğünde video konferans yöntemiyle yapılan seminerde, Türkiye ve Bulgaristan arasındaki ticaret ve yatırım ilişkileriyle yeni normal sürecinde iş birliği imkanları değerlendirildi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, seminerde yaptığı konuşmada, Bulgaristan'ın Türkiye için özel öneme sahip olduğunu belirtti.

Bulgaristan'ın, Türk sermayesinin Avrupa'ya açılan kapısı konumunda bulunduğunu dile getiren Burkay, şunları kaydetti:

"Pandemi sonrası iki ülke arasındaki dostluğu ekonomiye daha fazla yansıtmayı hedefliyoruz. Bulgaristan'a yaptığımız ihracatı yeterli bulmuyoruz. Otomotiv, makine, gıda ve tarım sektörlerinde ciddi potansiyel söz konusu. Bunu değerlendirmemiz lazım. Bu noktada ticaret müşavirlerimizin ciddi çalışmaları var. Kendilerinin yönlendirmeleri çok önemli. BTSO olarak en kısa zamanda Bulgaristan'a yönelik bir ticaret heyeti programı düzenlemeyi hedefliyoruz."

- "İhracat yapan toplam 33 bin 858 firma var"

Sofya Ticaret Müşaviri Sinem Taştan ve Okan Pakbeşe de Bulgaristan'daki ticaret fırsatlarına ilişkin bilgi verdi.

Bulgaristan'ın Türkiye için önemli bir ticaret ortağı olduğuna dikkati çeken Taştan, "Son 20 yılda Bulgaristan'a ihracat yapan toplam 33 bin 858 firma var." ifadesini kullandı.

Pakbeşe de "Türkiye'nin Bulgaristan'da 2,5 milyar avro seviyesinde yatırımı bulunuyor. Otomotiv, elektrik-elektronik, kimya, makine, gıda ve organik tarım önemli yatırım alanları olarak öne çıkıyor. Yakınlığı, AB pazarına kolay erişimi, ürünlere AB menşei kazandırarak yeni pazarlara girme imkanı sunması Bulgaristan'ı cazip kılıyor." dedi.

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