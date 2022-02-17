Bulgaristan, sınır kapısı geçişlerinde kapasite artırımı için çalışma yapacak

SVİLENGRAD (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bulgaristan'da temaslarda bulundu.

İkili ve heyetler arası görüşmelere ilişkin programı kapsamında Bulgaristan'a gelen Bakan Karaismailoğlu, Bulgaristan Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı Nikolay Sabev tarafından Kapıkule Sınır Kapısı'nda karşılanması sonrasında, sınır ilçesi Svilengrad'a geçti.

Bakanlar Karaismailoğlu ve Sabev, buradaki bir otelde ikili görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlar, heyetler arası görüşme sonrasında ise ulaştırma ile ilgili ortak bildiriyi imzaladı ve ardından basın toplantısı gerçekleştirdi.

Karaismailoğlu, bugün Bulgaristan'da çok önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, Türkiye'nin Bulgaristan ile tarihi, kültürel ve ticari bağlarının olduğunu söyledi.

Türkiye ve Bulgaristan'ın, Batı taşımalarında Uzak Asya'dan Uzak Batı'ya kadar uzanan bölümde çok önemli iki ülke olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle kara yolunda mevcut kapasitenin arttırılması, diğer ulaşım koridorlarının da aktif kullanılması konusunda önemli görüşmeler yaptık. Tüketimin artmasıyla ticari koridorların önemi daha fazla arttı. Bu nedenle ticari koridorların kapasitesini ve konforunu arttırmak için iş birliği yapmamız çok önemli. Kara yolu kapılarındaki sıkıntılarla ilgili Sayın Bakanın önemli çalışmaları olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız, kapasitelerin arttırılması için önemli çalışmalar yapıyorlar.

Gittikçe artan bu lojistik hareketliliğin diğer ulaşım yollarına, demir ve deniz yoluna kaydırılması içinde önemli görüşmeler yaptık. Deniz yolunun ro-ro taşımacılığında önemli bir kapasite artışı ve ihtiyacın olduğunu ortak karar olarak tespit ettik. Demir yolu tarafında da gerek mevcut hatların modernizasyonu gerekse yeni hatların faaliyete alınmasıyla kapasitenin arttırılması konusunda hemfikir olduk."

Bakan Karaismailoğlu, dünyanın en önemli projelerinden olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 26 Şubat'ta açılışının yapılacağını anımsatarak, mevkidaşını açılışa davet etti.

Köprünün Bulgaristan üzerinden geçen ulaşım koridorlarının en önemli akslarından biri olacağını ifade eden Karaismailoğlu, kara, deniz, hava ve demir yolu konusunda yapılacak çok işlerinin olduğunu, mevkidaşının bu konudaki yaklaşımından fazlasıyla memnun kaldıklarını sözlerine ekledi.

Mart ayında Bulgaristan, Sırbistan ve Macaristan'ın ulaştırma bakanlarının katılımıyla önemli bir toplantı yapacaklarını anımsatan Karaismailoğlu, imzaladıkları ortak bildirinin iki ülke arasında hayırlara vesile olmasını diledi.

- "İlk gelen ilk geçer"

Bakan Sabev de görüşmelerin çok verimli geçtiğini belirtti.

Sınır kapılarında yolcu ve yük geçişlerine yönelik neler yapılabileceğinin görüşüldüğünü aktaran Sabev, "Sınır kapılarımızdan yolcu ve yük geçişlerinin iyileştirmesinde hemfikiriz, bizim tarafımızdan oluşan kuyrukların koordinasyonu için bir sistem kuracağız. İlk gelen ilk geçer prensibine dayanarak." dedi.

Görüşmelerde daha hızlı geçişlerin ve altyapı iyileştirmelerinin de ele alındığına vurgu yapan Sabev, şunları kaydetti:

"Yolcuların ve yüklerin geçişleriyle ilgili bazı hususlara değindik. Bu sınır ötesini iyileştirecek farklı ulaştırma yollarını da ele aldık. Asya ve Avrupa yönünde daha hızlı yük ve insan geçişini sağlamak için birlikte çalışıyoruz. Birlikte iyi sonuçlara ulaşacağımıza eminim. Önümüzdeki ay içerisinde ekonomi bakanı ile de görüşeceğiz. Bulgaristan, Türkiye, Macaristan, Sırbistan ulaştırma bakanları arasındaki Batı Balkanlar görüşmesine katılacağımı da memnuniyetle ifade ettim. Çok şeyler yapmamız gerekiyor. Ciddi bir iradeye sahibiz. Bunu birlikte yapmak memnuniyet vesilesi."

Heyetler arası görüşmelere Türk tarafından Edirne Valisi Ekrem Canalp, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji ve Geliştirme Başkanı Yunus Emre Ayözen, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü Murat Baştur, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burak Aykan, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli ve diğer ilgililer katıldı.

- Mimar Sinan'ın eseri Cisri Mustafa Paşa Köprüsü'ne ziyaret

Karaismailoğlu ve Sabev ile heyet daha sonra 1529 yılında Mimar Sinan tarafından Meriç Nehri üzerinde inşa edilen 20 kemerli ve 295 metre uzunluğundaki ecdat yadigarı Cisri Mustafa Paşa Köprüsü'ne hareket etti.

Köprüde yürüyen iki bakan anı fotoğrafı çektirdi.

Karaismailoğlu, mevkidaşına, çok kıymetli bir eserin ortaya konulduğunu ifade ederek, bu tarz köprülerin tasarımlarının genelde birbirine benzediğini belirtti.

Sabev de ulaşımın her zaman önemli olduğunu dile getirerek, programı sona eren Bakan Karaismailoğlu'nu uğurladı.

