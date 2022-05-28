YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır kuyruğu devam ediyor

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır kuyruğu devam ediyor

28.05.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndaki tır kuyruğu devam ediyor

EDİRNE (AA) - Türkiye'nin ihracatının artması ve Bulgaristan'ın bu yoğunluğa cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 38 kilometrelik kuyruk oluştu.

Yaklaşık 1500 tır sürücüsü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Avrupa'ya geçiş için bekliyor.

Hava sıcaklığının 30 derece olduğu kentte çoğu tır sürücüsü klimalarını çalıştırmış vaziyette araçlarında beklerken kimileri de yemeklerini tırlarının yanına kurdukları sofrada yiyor.

- Tır sürücüleri çözüm bulunmasını istiyor

Kuyrukta bekleyen tır sürücülerinden Cebrail Tike, AA muhabirine, Bulgaristan tarafının çalışmaması nedeniyle tır kuyruklarının oluştuğunu söyledi.

Kuyruklarla ilgili önlem alınması gerektiğini belirten Tike, "Geçmişte 2 günde buradan çıkıyorduk, son zamanlarda bu sıralar uzadı." dedi.

Tır sürücüsü Aytekin Ağıl, Türkiye'nin ihracatının artmasına bağlı tır trafiğinin de artış gösterdiğini ifade ederek, "Bu ihracatı kolaylaştırmaları gerekiyor." diye konuştu.

Fikret Yakar, İstanbul'dan Romanya'ya yük götürdüğünü anlattı.

Dünden bu yana kuyrukta beklediğini belirten Yakar, "Kuyruğun uzamasının, Bulgaristan'ın çalışmamasından kaynaklandığını biliyoruz." görüşünü dile getirdi.

- Vali Kırbıyık incelemede bulundu

Bu arada Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, sınır kapılarında inceleme yaptı.

Valiliğin açıklamasına göre, Kırbıyık, son günlerde sınır kapılarında yaşanan tır kuyruklarıyla ilgili saat 01.00'de Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında incelemelerde bulundu.

Kapıkule Mülki İdare Amiri ve Vali Yardımcısı Ali Uysal, Hamzabeyli Mülki İdare Amiri Lalapaşa Kaymakamı Muhammet Çiftçi ile Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık'tan çalışmalar hakkında bilgi alan Kırbıyık, tır sürücüleri ile görüşerek önerilerini dinledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne "müzeler şehri" olma yolundaEdirne "müzeler şehri" olma yolunda
Türkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğruTürkiye Kupası finalinde Kayserispor-Sivasspor maçına doğru
Tunceli'deki Salördek Ormanları doğa tutkunlarının gezi rotasındaTunceli'deki Salördek Ormanları doğa tutkunlarının gezi rotasında
Anahtar Kelimeler:
Bulgaristan Edirne

Edirne Namaz Vakitleri 28 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:41
Sabah
05:37
Öğle
13:16
İkindi
17:15
Akşam
20:45
Yatsı
22:32
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Skandal cinsel ilişki ve soyunma sözleri: "Tanrı'ya sordum..."

Skandal cinsel ilişki ve soyunma sözleri: "Tanrı'ya sordum..."

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

9 karısı, 64 çocuğu vardı! “Gerçek annemin...”

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Sağlıklı kızartmalar için en iyi yağsız fritöz önerileri

Dehşeti yaşattılar! Bagaja kaptılar yetmedi, gaz bombasıyla...

Dehşeti yaşattılar! Bagaja kaptılar yetmedi, gaz bombasıyla...

Kalp krizi geçirirken kendi kendine hastaneye gitti

Kalp krizi geçirirken kendi kendine hastaneye gitti

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Yaz boyunca en büyük yardımcınız olacak en güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.