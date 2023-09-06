Bulgaristan’daki sistem güncellemesi sınırda tır kuyruğuna yol açtı

Bulgaristan gümrük yük taşımacılık sistemi güncellemesi süresinin başlaması ve yaklaşık 10 günü geçmesine rağmen halen işlemlerin bitmemesi sebebiyle tır sürücüleri sınır kapılarında günlerce beklemek zorunda kaldı. Sigorta teminat şirketlerinin Bulgaristan ile uyumsuz çalışması ve Avrupa Birliği’nin tamamında geçerli olan EORİ numaralarının yenilenme sürelerinin uzaması nedeniyle tır sürücüleri yaşanan duruma tepki gösterdi. Tır sürücüleri, kilometrelerce uzayan kuyrukların sona ermesi için yetkililerin çözüm bulmasını bekliyor.

“YÜKLER ZAMANINDA YERİNE YETİŞEMİYOR”

Transport Dünyası Uluslararası Şoförler Derneği Başkanı Hakan Yücel, Bulgaristan gümrüklerinde 10 günden beri yaşanan sistem güncelleme sıkıntısı sebebiyle mağdur olduklarını ifade ederek, “Burada uzun süre beklemeler ve 15 kilometrelere uzayan kuyruklar nedeniyle sıkıntılar yaşıyoruz. Gümrük İşletme Müdürlüğü parkına girmemiz itibarıyla 48 saat sonra çıkış veriyor. Yükler zamanında yerine yetişemiyor. İnsanlar burada mağdur oluyor ve yükler zamanında gitmediği için diğer ülkelerde cezalara maruz kalıyoruz. Şoförlerin bir an önce gidip gelmesi gerekiyor ki evlerine ekmek parası götürebilsin. Bulgaristan, gümrüğünde 10 günden beri bir sistem güncellemesi yapamıyorsa yazıklar olsun. Yol boyunca ihtiyaçlarımızı hiçbir şekilde gideremiyoruz. Sürücüler burada 3 ila 4 gün aralığında bekliyor ve daha sonra yurt dışına çıkıyor. Bizim de sonuçta bir ailemiz var, evimize bir parça ekmek götürmek için uğraşıyoruz. Yetkililerden bizim sıkıntılarımızın bir önce çözüme kavuşturulmasını istiyoruz” dedi.

“ÜÇ GÜNDÜR SIRADA İLERLEMEK İÇİN ÇABALIYORUZ”

İstanbul Çatalca’dan araba parçası yükü alan ve Bükreş’e götürmek için sınır kapısında 3 gündür beklediğini ifade eden tır sürücüsü Ferhat Savulbulak, 15 kilometreye kadar uzayan tır kuyruklarında beklediklerini belirterek, “Üç gündür sırada ilerlemek için çabalıyoruz. Yaklaşık 12 ila 15 kilometreye kadar kuyruklar uzuyor. Burada sıcak yemek bulmak sıkıntı olurken, lavabo ihtiyaçlarımızı da gideremiyoruz. Bir an önce Bulgaristan tarafı ile görüşülüp çözüm bulunmasını istiyoruz. Biz de bu şekilde çoluk çocuğumuza 2 gün daha erken gitmiş oluruz. Normalde bir haftada işimiz bitiyor ama sadece bu sıralarda bir hafta uğraşıyoruz” şeklinde konuştu.

“BEŞ BUÇUK SAATTE 4 KİLOMETRE GELEMEDİK”

İstanbul’dan yükünü alıp İtalya’ya götürmek üzere yola çıkan tır sürücüsü Yakup Kurnaz, Bulgaristan gümrüğündeki sistem güncellemesi nedeniyle Türkiye’de sınır kapılarında yoğunluk yaşandığını vurgulayarak, “Beş buçuk saatte 4 kilometre gelemedik. Gümrük İşletme Müdürlüğü tır parkı ve diğer parklarda tam bir rezillik yaşanıyor. Burada su buz gibi, tuvaletler leş gibi oluyor. Mülteci problemi de yaşıyoruz. Geçtiğimiz gün bir arkadaşımızın aracında mülteci çıktığından dolayı bir yıllık pasaportunu aldılar ve şu an çalışamıyor” ifadelerini kullandı.

