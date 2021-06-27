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Bulgaristan'dan memleketine dönüp başladığı arıcılıkta, kovan sayısını iki yılda 30'dan 250'ye çıkardı

27.06.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde baba mesleği arıcılıkla uğraşan 31 yaşındaki Yavuz Dönmez: - "Sabah ilk uyandığımda arılarımın yanına gidiyorum. Arılarım beni tanıyor. Aramızda güzel bir bağ var. Arılarla uğraşmak bana huzur veriyor"

ELAZIĞ (AA) - Bulgaristan'dan memleketi Elazığ'ın Sivrice ilçesine dönen 31 yaşındaki Yavuz Dönmez, iki yıl önce 30 kovanla başladığı arıcılıkta sayıyı 250'ye çıkarmayı başlardı.

Yavuz Dönmez, kansere yakalanması nedeniyle arıcılığı bırakmak zorunda kalan babasına destek olmak için 12 yıl yaşadığı Bulgaristan'daki işini bıraktı.

Yaklaşık 2 sene önce babasından 30 kovanla mesleği devralan Dönmez, 250 kovanla profesyonel arıcılık yapıyor.

Dönmez, hastalığa yenik düşen babasının hatırasını yaşatmak ve dedelerinden miras kalan arıcılığı daha da ileriye taşımak istiyor.

Sivrice'de annesiyle yaşayan Yavuz Dönmez, AA muhabirine, arıcılıktan keyif aldığını ve üretim yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ailesine yakışır şekilde baba mesleğini ileriye taşıyacağını belirten Dönmez, "Babamın dedesi bu işi yapıyormuş. Bu şekilde bana kadar geldi. Bu işi devam ettirmeseydim ailemizde başka bu işi yapabilecek kimse yoktu. Onun için de burada kalıp arıcılığa devam etmek istedim." dedi.

Sabah ilk uyandığında arılarının yanına gittiğini dile getiren Dönmez, "Arılarım beni tanıyor. Aramızda güzel bir bağ var. Ailemden birileriymiş gibi oldular. Arılarla uğraşmak bana huzur veriyor. Psikolojik olarak da çok mutlu ediyor. Aynı zamanda arıcılık vasıtasıyla doğduğum yere dönmüş oldum. İyi ki de dönmüşüm. Rahmetli babam buna vesile oldu. Onun da mirasını bu şekilde devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Dönmez, gençlerin bu meslekle aile bütçesine katkıda bulunabileceğini kaydetti.

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