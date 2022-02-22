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Bulgur pilavını acılı denediniz mi? İşte renkli görüntüsüyle iştah açan Cizre acılı bulgur pilavı tarifi

22.02.2022 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bulgur; vitamin, mineral ve lif açısından zengin olan buğdaydan elde ediliyor. Anadolu'da başlı başına öğün olarak tüketilen bulgur pilavı ise hem lezzetli hem doyurucu olmasıyla sofralarda sıkça yer alıyor. Yöresel farklara göre etli, sebzeli veya sade yapılan bulgur pilavının bol acılısını denediniz mi? Eğer denemediyseniz acılı lezzetleri sevenler için Cizre'nin acılı bulgur pilavı tarifiyle karşınızdayız.

Bulgur pilavını acılı denediniz mi? İşte renkli görüntüsüyle iştah açan Cizre acılı bulgur pilavı tarifi

Bulgur pilavı hemen herkes tarafından sevilen ve tüketilen bir yemek. Genelde pirinç pilavının gölgesinde kaldığı düşünülse de lezzetli bir bulgur pilavına kimse hayır diyemez! Mesela sulu bir yemeğin yanında bulgur pilavı, ayran ve turşu ile leziz bir sofra hazırlayabilirsiniz. Peki genel tariflerin dışına çıkarak farklı bir bulgur pilavı denemek ister misiniz? İşte kıpkırmızı biberiyle ve üstünde tüten dumanıyla sizi farklı diyarlara götürecek, iştahınızı açacak Cizre acılı bulgur pilavı tarifi...

CİZRE ACILI BULGUR PİLAVI TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 su bardağı iri bulgur

  • 1,5 yemek kaşığı tereyağı

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tane kuru soğan

  • 2 adet domates

  • 2 tane yeşil biber

  • 1 yemek kaşığı biber salçası

  • 2 su bardağı et suyu ya da tavuk suyu

  • 1 su bardağı su

  • 2-3 adet sarımsak

  • 1 yemek kaşığı isot

  • Yeteri kadar tuz

HAZIRLANIŞI

  • Döküm tencerenin içinde tereyağını eritin.

  • İnce ince kıydığınız soğanları tencereye ekleyin.

  • Pembeleşinceye kadar soğanları kavurun.

  • Kestiğiniz biberleri de ekleyerek kavurma işlemine devam edin.

  • Daha sonra biber salçasını ekleyerek karıştırarak kavurun.

  • Salçanın kokusu çıktıktan sonra bulguru ekleyin.

  • Küp küp doğradığınız ya da rendeden geçirdiğiniz domatesleri ekleyin.

  • Daha sonra 1 yemek kaşığı isot ve yeteri kadar tuzu da ekleyip tüm malzemeleri 2-3 dakika boyunca kavurun.

  • 2 su bardağı et suyu ya da tavuk suyunu yavaşça ekleyin.

  • Daha sonra 1 su bardağı suyu ekleyerek ocağın altını kısın.

  • Kısık ateşte bulgur pilavı suyunu çekene kadar pişirin.

  • Pilav suyunu çektikten sonra ocağı kapatın.

  • Ayrı bir tavada kızdırdığınız zeytinyağını pilavın üzerinde gezdirin.

  • Pilavı 15 dakika dinlenmeye bırakın.

  • Yanında bol köpüklü ayran ve garnitürlerle servis edebilirsiniz.


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