Bulgurla yapılan bu tarifleri ilk kez göreceksiniz! Meğer bulgurla neler neler yapılıyormuş...

Kıymalı harç için ince doğradığınız soğanı ve kıymayı kavurun. Kavurduktan sonra domates salçası, tuz, karabiber ve pul biberi koyarak 1 dakika daha kavurun ve ocaktan indirin. Damak tadınıza göre bu harca dövülmüş ceviz eklenebilir.