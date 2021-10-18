Bulgurla yapılan bu tarifleri ilk kez göreceksiniz! Meğer bulgurla neler neler yapılıyormuş...

Biliyoruz ki, bulgur pilavının hayatımızdaki kocaman yeri değişmeyecek. Ancak bulgurun hakkını verecek farklı tarifleri denemekten zarar gelmeyeceğini de kabullenmek gerek! Klasik bulgur tariflerinden, herkesin seveceği farklı bulgur tariflerine doğru kısa bir yolculuğa çıkalım. İşte yolculuğumuzun midemizi şenlendiren rotaları...
MALZEMELER
3 çay bardağı köftelik bulgur
1 çay bardağı su
1/2 çay bardağı irmik
2 patates
1 yemek kaşığı domates salçası
1 çay bardağı un
KIYMALI HARÇ İÇİN
250 gr kıyma
1 soğan
1 tatlı kaşığı domates salçası
HAZIRLANIŞI
Kıymalı harç için ince doğradığınız soğanı ve kıymayı kavurun. Kavurduktan sonra domates salçası, tuz, karabiber ve pul biberi koyarak 1 dakika daha kavurun ve ocaktan indirin. Damak tadınıza göre bu harca dövülmüş ceviz eklenebilir.
Bir yandan patatesleri haşlayın ve püre haline getirin.
Bir kaba bulguru koyup üzerine suyu dökün ve elinizle karıştırın.
Bulgurun üzerine irmik, un, salça, tuz ve patates püresini ekleyerek güzelce yoğurun. Bu harcı iki eşit parçaya bölün.
Küçük kare bir borcamı güzelce yağlayın. İkiye ayırdığınız harcın biriyle borcamın tabanını kaplayın.
Kıymalı harcı ekleyin ve kalan bulgurlu harçla üzerini kapatın.
Üzerine sıvı yağ sürün, dilimleyin ve yarım çay bardağı suyu dökün.
MALZEMELER
1 su bardağı pilavlık bulgur
1 su bardağı pancar turşusu suyu
Yarım demet maydanoz
Yarım demet dereotu
2 sap taze soğan
3-4 adet pancar turşusu
5-6 yemek kaşığı konserve mısır
4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
Yarım limon suyu
HAZIRLANIŞI
Derin bir tencerenin içine aldığınız bulgurun üzerine turşu suyunu dökerek kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra altını kısın ve suyunu çekinceye kadar pişirdikten sonra soğumaya bırakın.
Maydanoz, dereotu ve taze soğanı ince ince doğrayın. Pancar turşularını minik küpler şeklinde kesin.
Bir kabın içine soğumaya bıraktığınız bulguru, doğradığınız sebzeyi, turşuyu ve konserve mısırı ekleyin.
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