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Bulgurla yapılan bu tarifleri ilk kez göreceksiniz! Meğer bulgurla neler neler yapılıyormuş...

18.10.2021 07:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İncesiyle, kalınıyla çoğu sofranın baş tacı: Bulgur. Çoğunlukla pilav olarak karşımıza çıksa da, salata ve köfte çeşitleriyle de damaklara bayram ettiriyor. Onlarca farklı tarifi, lezzeti ve ulaşılabilirliğiyle herkesin gönlünü çalmasına şaşırmıyoruz! İşte herkesin akşam yemeklerine, ikindi çaylarına ve öğle aralarına şenlik havası verecek iki farklı tarif...

Bulgurla yapılan bu tarifleri ilk kez göreceksiniz! Meğer bulgurla neler neler yapılıyormuş...

Biliyoruz ki, bulgur pilavının hayatımızdaki kocaman yeri değişmeyecek. Ancak bulgurun hakkını verecek farklı tarifleri denemekten zarar gelmeyeceğini de kabullenmek gerek! Klasik bulgur tariflerinden, herkesin seveceği farklı bulgur tariflerine doğru kısa bir yolculuğa çıkalım. İşte yolculuğumuzun midemizi şenlendiren rotaları...

TEPSİDE İÇLİ KÖFTE TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 çay bardağı köftelik bulgur

  • 1 çay bardağı su

  • 1/2 çay bardağı irmik

  • 2 patates

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 çay bardağı un

  • Yarım çay kaşığı tuz

KIYMALI HARÇ İÇİN

  • 250 gr kıyma

  • 1 soğan

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • Tuz, karabiber, kırmızı pul biber

HAZIRLANIŞI

  • Kıymalı harç için ince doğradığınız soğanı ve kıymayı kavurun. Kavurduktan sonra domates salçası, tuz, karabiber ve pul biberi koyarak 1 dakika daha kavurun ve ocaktan indirin. Damak tadınıza göre bu harca dövülmüş ceviz eklenebilir.

  • Bir yandan patatesleri haşlayın ve püre haline getirin.

  • Bir kaba bulguru koyup üzerine suyu dökün ve elinizle karıştırın.

  • Bulgurun üzerine irmik, un, salça, tuz ve patates püresini ekleyerek güzelce yoğurun. Bu harcı iki eşit parçaya bölün.

  • Küçük kare bir borcamı güzelce yağlayın. İkiye ayırdığınız harcın biriyle borcamın tabanını kaplayın.

  • Kıymalı harcı ekleyin ve kalan bulgurlu harçla üzerini kapatın.

  • Üzerine sıvı yağ sürün, dilimleyin ve yarım çay bardağı suyu dökün.

  • Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 40 dakika pişirin.

KIRMIZI PANCARLI BULGUR SALATASI TARİFİ

MALZEMELER

  • 1 su bardağı pilavlık bulgur

  • 1 su bardağı pancar turşusu suyu

  • Yarım demet maydanoz

  • Yarım demet dereotu

  • 2 sap taze soğan

  • 3-4 adet pancar turşusu

  • 5-6 yemek kaşığı konserve mısır

  • 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Yarım limon suyu

  • Tuz

HAZIRLANIŞI

  • Derin bir tencerenin içine aldığınız bulgurun üzerine turşu suyunu dökerek kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra altını kısın ve suyunu çekinceye kadar pişirdikten sonra soğumaya bırakın.

  • Maydanoz, dereotu ve taze soğanı ince ince doğrayın. Pancar turşularını minik küpler şeklinde kesin.

  • Bir kabın içine soğumaya bıraktığınız bulguru, doğradığınız sebzeyi, turşuyu ve konserve mısırı ekleyin.

  • Son olarak zeytinyağı, tuz ve limon suyunu ekleyin ve güzelce karıştırın.
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