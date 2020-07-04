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Bulut, çocuk istismarcıları ve teröristler için idam istedi

SİVAS HABERLERİ  | 04.07.2020 18:34 | Son Güncelleme

BBP kongre çalışmalarını Hafik ilçesinde sürdürdü, Hafik İlçe Başkanı Bahattin Özbek beraberinde ilçe esnafı ziyaret edildi.Büyük Birlik Partisi Hafik İlçe Başkanı Bahattin Özbek, Hafik’in sorunlarını, ilçe esnafının sorunlarını ve çözüm yollarını iyi bildiğini belirtip, tüm bu sorunların BBP’nin aktif siyaseti ve gücü ile çözüme ulaştırılabileceğini ifade etti.İdam istediBBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, doğruya doğru yanlışa yanlış diyen siyasi anlayışları olduğunu vurgulayarak "özellikle son dönemde hükümetin gerek terörle mücadelesi gerekte Suriye politikası yerinde ve doğru buluyoruz.

Bulut, çocuk istismarcıları ve teröristler için idam istedi

BBP kongre çalışmalarını Hafik ilçesinde sürdürdü, Hafik İlçe Başkanı Bahattin Özbek beraberinde ilçe esnafı ziyaret edildi.
Büyük Birlik Partisi Hafik İlçe Başkanı Bahattin Özbek, Hafik’in sorunlarını, ilçe esnafının sorunlarını ve çözüm yollarını iyi bildiğini belirtip, tüm bu sorunların BBP’nin aktif siyaseti ve gücü ile çözüme ulaştırılabileceğini ifade etti.
İdam istedi
BBP Sivas İl Başkanı Uğur Bulut, doğruya doğru yanlışa yanlış diyen siyasi anlayışları olduğunu vurgulayarak "özellikle son dönemde hükümetin gerek terörle mücadelesi gerekte Suriye politikası yerinde ve doğru buluyoruz. Bu manada kendilerinin sonuna kadar yanındayız” dedi.
Artan çocuk istismarı vakalarına da değinen Bulut, bu suçlar için dam istediklerinin altını çizerek, “Cinsel istismar ve terör propagandası yapanların idam cezasına çarptırılması gerekmektedir” dedi.
İlçe Başkanı Bahattin Özbek ve İl Başkanı Uğur Bulut ve partililer, ilçe esnafını ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi. Hafik esnafının teşkilat mensuplarını ilgi ile karşıladı.

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