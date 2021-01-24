YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bursa
  4. Bulutların dansı büyüledi

Bulutların dansı büyüledi

24.01.2021 11:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da havanın lodoslu olması sebebiyle bulutların şehrin üzerinde oluşturduğu görsel şölen görenler büyüledi.Gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli bir havanın etkili olacağı Bursa’da sıcaklık ise en yüksek 15 derece olarak ölçülüyor.

Bursa’da havanın lodoslu olması sebebiyle bulutların şehrin üzerinde oluşturduğu görsel şölen görenler büyüledi.
Gün içerisinde parçalı bulutlu ve güneşli bir havanın etkili olacağı Bursa’da sıcaklık ise en yüksek 15 derece olarak ölçülüyor. Sabah saatlerinde Bursa’da gökyüzünde görülen bulutlar ise görenleri hayran bıraktı. Bulutlar arasında gün doğumuyla birlikte gökyüzü mavi ve turuncu bir hal alırken, görenler telefonlarına sarılarak bu anları görüntüledi. Bulutların şehrin üzerinde oluşturduğu görsel şöleni görenler büyülendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soyduAdana'da akılalmaz olay! 7 erkeği fuhuş yapma bahanesiyle soydu
Her 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildiHer 15 Temmuz şehidi için 1 fidan dikildi
1/

Bursa Namaz Vakitleri 24 Ocak Pazar

İmsak
06:45
Sabah
08:12
Öğle
13:21
İkindi
15:56
Akşam
18:19
Yatsı
19:41

Bursa Nöbetçi Eczaneler24 Ocak Pazar

Demiriz Eczanesi
Nilufer
Demiriz Eczanesi
Nilufer
Demiriz Eczanesi
Nilufer
Tümünü Göster
Bursa ECZANELER
Bursa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Adana'daki FETÖ davasında yargılanan eski öğretmen 49 sanıktan 25'ine hapis cezası

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Esenler Belediyesi’nde toplu sözleşme sevinci

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Tatvan’da şehir merkezine bir haftada 2 metre 28 santim kar yağdı

Diğer Haberler

Anadolu ağırlık ve ölçüleri sergisi büyüledi

Anadolu ağırlık ve ölçüleri sergisi büyüledi

Nilüfer deplasmanda galip

Nilüfer deplasmanda galip

Çevikel: "Ekonomiden sosyal sorumluluğa kadar çözümsel projeler geliştireceğiz"

Çevikel: "Ekonomiden sosyal sorumluluğa kadar çözümsel projeler geliştireceğiz"

İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz’dan karbonmonoksit uyarısı

İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz’dan karbonmonoksit uyarısı

Vakıflar Bursa’da 20 gayrimenkulü kiraya veriyor

Vakıflar Bursa’da 20 gayrimenkulü kiraya veriyor

Bursa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Bursa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.