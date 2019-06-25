YEMEK

Bunamaya karşı 7 önemli besin

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 25.06.2019 09:20 | Son Güncelleme

Dünyada bunama (demans) vakalarının sayısı 47,5 milyona ulaştığı ve bu oran sürekli arttığı halde, bunamanın beslenme ile bağlantısı konusundaki araştırmalar oldukça sınırlı.

Son yıllarda kırmızı şaraptan kahveye, çikolatadan şampanyaya birçok yiyecek ve içecek 'bunamaya karşı mucize besin' nitelemesiyle haber başlıklarını işgal ederken The Food Programme'dan Sheila Dillon uzmanlarla konuşup bu konuda bilinenleri derledi.

Aslında hiçbir yiyecek veya içecek mucize etkisi göstermiyor. Önemli olan, sağlıklı ve dengeli beslenmek, bol sebze ve meyve, zeytinyağı ve balık ağırlıklı Akdeniz diyeti uygulamak.

Bunun olumlu etkisi sadece bunama açısından değil genel sağlık için de önemli. Fakat bunama açısından şu yedi noktaya dikkat çekmek yararlı olabilir:

Kaynak: BBC Türkçe

Bunamaya karşı 7 önemli besin

Haftada en az bir kez balık yemek büyük yararlar sağlıyor

Haftada en az bir kez balık yemek büyük yararlar sağlıyor

Çilek ve yaban mersini

Çilek ve yaban mersini
Antioksidan bakımdan zengin meyvelerin bilişsel dejenerasyonu geciktirdiği kanıtlanmış durumda.

Tam tahıllı ürünler

Tam tahıllı ürünler
Günde 30 gram kadar kabuklu yemiş ile yulaf, mısır, kabuklu pirinç, çavdar ve akdarı gibi tam tahıl ürünlerinin protein ve mineral bakımından zengin olduğu kadar bunamaya karşı da yararlı olduğuna inanılıyor.

Yeşil sebzelerin zihinsel gerilemeyi yavaşlattığı biliniyor

Yeşil sebzelerin zihinsel gerilemeyi yavaşlattığı biliniyor
Hafif bilişsel sorunları olan kişilere B vitaminleri verildiğinde önemli ilerlemeler kaydettikleri görüldü.

Kakao

Kakao
Kakaonun sinir hücrelerini koruyucu etkisi olduğuna inanılıyor. Çikolatayı seviyorsanız şeker oranı az, kakao oranı yüksek olanlarını tercih etmelisiniz.

Avokado

Avokado
Avokadonun içerdiği sağlıklı yağların beyin sağlığına iyi geldiği biliniyor.
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