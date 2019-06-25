Bunamaya karşı 7 önemli besin

Son yıllarda kırmızı şaraptan kahveye, çikolatadan şampanyaya birçok yiyecek ve içecek 'bunamaya karşı mucize besin' nitelemesiyle haber başlıklarını işgal ederken The Food Programme'dan Sheila Dillon uzmanlarla konuşup bu konuda bilinenleri derledi.

Aslında hiçbir yiyecek veya içecek mucize etkisi göstermiyor. Önemli olan, sağlıklı ve dengeli beslenmek, bol sebze ve meyve, zeytinyağı ve balık ağırlıklı Akdeniz diyeti uygulamak.

Bunun olumlu etkisi sadece bunama açısından değil genel sağlık için de önemli. Fakat bunama açısından şu yedi noktaya dikkat çekmek yararlı olabilir:

Kaynak: BBC Türkçe