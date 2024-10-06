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  4. Bundesliga 2 Magdeburg - Greuther Fürth maçında spiker bile ne olduğunu anlayamadı! Topu eline aldı, hakem penaltı çaldı, Hem de aynı olay 2 kere yaşandı...

Bundesliga 2 Magdeburg - Greuther Fürth maçında spiker bile ne olduğunu anlayamadı! Topu eline aldı, hakem penaltı çaldı, Hem de aynı olay 2 kere yaşandı...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
06.10.2024 17:35
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Bundesliga 2'de Magdeburg ile Greuther Fürth karşı karşıya geldi. Karşılaşmada maçın hakeminin çaldığı iki penaltı sosyal medyada gündem oldu. İşte detaylar...

Bundesliga 2 Magdeburg - Greuther Fürth maçında spiker bile ne olduğunu anlayamadı! Topu eline aldı, hakem penaltı çaldı, Hem de aynı olay 2 kere yaşandı...

Bundesliga 2'nin 8. haftasında Magdeburg ile Greuther Fürth kozlarını paylaştı. Karşılaşma 2-2'lik eşitlikle sonuçlandı. Mücadelede maçın hakeminin verdiği iki penaltı kararı sosyal medyayı salladı.

TOPU ELİNE ALDI, HAKEM PENALTI ÇALDI

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Fürth'ün kalecisi Nahuel Noll, topu havadan aldı ve rakip takımın ceza alanını terk etmesini bekledi.

Daha sonrasında topu defans oyuncusu Gideon Jung'a verdi. Fürth savunmacısı oyunun durdurulduğunu düşündü ve kale vuruş yapmak için topu eline aldı. Bunun ardından hakem hemen penaltı noktasını işaret etti.

AYNI PENALTI BU SEFER KONUK EKİBE VERİLDİ

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İlk yarının sonlarında ise bu sefer ev sahibi ekibin kalecisi Reimann, Fürth'ün hatasını tekrarladı. Yapılan faulün ardından, stoper ceza sahasında topu eline aldı. Ancak maçın hakemi henüz düdüğünü çalmamıştı. Bu sebebten dolayı karşılaşmada aynı olaydan kaynaklı ikinci defa penaltı çalındı.

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Bundesliga Almanya futbol
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