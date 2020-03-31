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Bundesliga 30 Nisan'a kadar ertelendi

ALMANYA HABERLERİ  | 31.03.2020 15:55 | Son Güncelleme

Bundesliga CEO'su Christian Seifert, liglerin 30 Nisan'a kadar ertelendiğini açıkladı.

Bundesliga 30 Nisan'a kadar ertelendi

Bundesliga CEO'su Christian Seifert, liglerin 30 Nisan'a kadar ertelendiğini açıkladı.

Seifert yaptığı açıklamada, "Maçları 30 Nisan'a kadar ertelemeye karar verdik. Karşılaşmaları 30 Haziran'a kadar tamamlamayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı

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