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Bundesliga'da inanılmaz maç! Tam 8 gol çıktı

04.12.2021 21:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Leverkusen, Greuther Fürth'ü 7-1 mağlup ederken Patrik Schick attığı 4 golle maça damga vurdu.

Bundesliga'da inanılmaz maç! Tam 8 gol çıktı
Patrik Schick

Patrik Schick

ÇEK Çekya
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Bayer Leverkusen
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Bundesliga'nın 14. haftasında Bayer Leverkusen'in konuğu Greuther Fürth oldu.

Zirve mücadelesini sürdüren Leverkusen maça hızlı başladı. 12. dakikada Amine Adli ile 1-0 öne geçen ev sahibi ekip 17. dakikada ise Tapsoba ile skoru 2-0'a getirdi. 33. dakikada Jeremy Dudziak farkı bire indirirken 45. dakikada Piero Hincapie'nin golüyle Leverkusen soyunma odasına 3-1 üstün gitti.

Patrik Schick'ten Robert Lewandowski'yi kıskandıran performans
Leverkusen lig sonuncusu rakibine karşı ikinci yarıda da hız kesmedi. Ancak ikinci yarıda Patrik Schick'in tek kişilik dev oyunu güne damga vurdu.

  1. dakikada kendisinin ilk golünü kaydeden Schick son bölüme girilirken 7 dakikada hat-trick yaptı. 69, 74 ve 76. dakikalarda sahneye çıkan Çek golcü skoru belirledi ve Leverkusen, Greuther Fürth'ü 7-1 mağlup etti.

Patrick Schick böylece Bundesliga kariyerindeki ilk hat-trick'e imzasını atmış oldu.

7-1 kazanan Leverkusen 27 puana yükseldi ve üçüncü sıradaki yerini korudu. 1 puanı bulunan Fürth ise son sırada yer alıyor.

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