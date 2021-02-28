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Bundesliga ekibi Schalke 04'te deprem

28.02.2021 14:52 | Son Güncelleme:
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Bundesliga ekibi Schalke 04'te deprem

Bundesliga'nın köklü kulüplerinden Schalke 04'te, teknik ekibin görevine son verildi.

Alman basını, sezon başından bu yana kötü gidişi durduramayarak ligden düşme tehlikesi yaşayan Schalke 04 Kulübü'nde, dün deplasmanda VfB Stuttgart karşısında alınan 5-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Christian Gross, Kulüp Menajeri Jochen Schneider ve Takım Menajeri Sascha Riether'in görevine son verildiğini yazdı.

Basında çıkan haberlerde Christian Gross'un Aralık ayının sonunda göreve getirildiği vurgulanırken, Bundesliga'da 23 haftada 9 puan toplayarak son sırada bulunan Schalke 04'ün, kalan 11 haftada ligde kalmayı başarıp başaramayacağının merak konusu olduğu dile getirildi.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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