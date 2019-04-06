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Ozan Kabak Stuttgart'ı ipten aldı!

ALMANYA HABERLERİ  | 06.04.2019 18:36 | Son Güncelleme

Stuttgart, Bundesliga'nın 28. haftasında Nürnberg ile sahasında 1-1 berabere kaldı. Stuttgart'ta forma giyen Ozan Kabak, Nürnberg'e attığı golle takımına bir puanı kazandırırken, kendisi de Bundesliga'daki üçüncü golüne ulaştı.

Ozan Kabak Stuttgart'ı ipten aldı!

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Stuttgart, sahasında Nürnberg ile 1-1 berabere kaldı.

Stuttgart, Bundesliga'nın 28. haftasında Mercedes Benz-Arena'da Nürnberg'i konuk etti.

Nürnberg'in 42. dakikada Matheus Pereira'nın attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladığı maçta Stuttgart, 75. dakikada milli futbolcu Ozan Kabak'ın topu filelere göndermesiyle 1-1'lik eşitliği sağladı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve müsabaka 1-1 berabere sonuçlandı.

Daha önce Hannover 96'ya karşı iki gol atan Ozan Kabak, böylelikle ligdeki gol sayısını 3'e çıkardı.

Stuttgart, bu sonuçla 21 puanla 16. sırada kalırken, Nürnberg 17 puanla 17. sırada yer aldı.

BUNDESLİGA'DAKİ DİĞER MAÇLAR

Bundesliga'daki diğer karşılaşmada Eintracht Frankfurt, deplasmanda Schalke 04'ü 2-1 mağlup etti.

Konuk ekibin gollerini 13. dakikada Ante Rebic ve 90 artı 9. dakikada Luka Jovic atarken, Schalke 04'ün tek golü 21. dakikada Türk asıllı futbolcu Suat Serdar'dan geldi.

Suat Serdar, ilk 11'de başladığı maçta 90 artı 4. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve oyun dışı kaldı.

Schalke 04, bu sonuçla 26 puanla 14. sırada kalırken, Eintracht Frankfurt 52 puanla 4. sırada bulunuyor.

Günün diğer karşılaşmalarında Bayer Leverkusen sahasında Leipzig'e 4-2, Hertha Berlin de sahasında Fortuna Düsseldorf'a 2-1 yenildi.

Wolfsburg ise Hannover 96'yı 3-1 mağlup etti.

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Ozan Kabak stuttgart

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